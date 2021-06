Francesca Manzini svolta in amore e presenta il suo nuovo fidanzato: non è affatto un volto sconosciuto.

Imitatrice, comica, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, Francesca Manzini è un’esplosione di talento. Sono molti i personaggi di cui ha vestito i panni, e che hanno riscontrato un forte apprezzamento del pubblico, da Sandra Mondaini, Mina, Sabrina Ferilli, Elisabetta Gregoraci, Giusy Ferreri, Maria De Filippi, Simona Ventura, e tantissimi altri ancora, sarebbe davvero difficile citare tutte le sue meravigliose imitazioni.

Molto amata, anche sui social, possiamo dire, è davvero seguitissima, e come non potrebbe essere così, dato che, la sua energia e simpatia non può fare altro che avvolgere i fan. Ed è proprio sui social, che la Manzini, ha pubblicato le prime foto insieme al suo fidanzato: ma chi è lui? Tutti l’hanno notato, non è un volto sconosciuto.

Francesca Manzini presenta il suo fidanzato: tutti l’hanno notato, è proprio lui

Nel 2019, Francesca Manzini è stata una delle concorrenti di Amici Celebrities, e proprio nel talent show, la bella e brava imitatrice, ha dato manifesto del suo talento. Talento che ovviamente ha continuato ad incantarci anche dopo, in seguito a quell’indimenticabile esperienza. Molto seguita, sui social, ha un profilo di ben oltre i cento mila follower, e proprio qui, ha reso nota, da qualche tempo, la sua nuova relazione.

L’ultima foto pubblicata è recentissima, esattamente un paio di ore fa, ma già qualche giorno fa, la conduttrice aveva reso pubblico il rapporto, con alcune foto condivise sui social. “Non smetto di tremare”, aveva scritto a corredo delle immagini, quattro giorni fa. Ma esattamente chi è il fortunato? Il suo nome è Marco, e andando a curiosare sul suo profilo instagram notiamo che non è affatto un volto sconosciuto. Oltre alla grande somiglianza che l’uomo ha con Johnny Depp, ed è proprio così che si fa chiamare anche sui social, è stato presente in una famosa trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)



Ma di quale stiamo parlando? Non tutti forse lo sanno, ma Marco è stato presente nel programma Primo Appuntamento: ci avete fatto caso? Proprio così, è lui! La conduttrice, come è evidente dalle immagini, si mostra felice e innamorata: sono bellissimi!