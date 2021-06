Con questa ultima fotografia su Instagram, Arisa ha letteralmente stupito ed incantato tutti: arriva il commento inaspettato di Rudy Zerbi.

Diciamoci la verità: Rudy Zerbi ed Arisa sono stati i protagonisti indiscussi di questa ventesima edizione di Amici. Incontratisi per la prima volta nello studio del talent di Maria De Filippi, i due coach di canto hanno dimostrato, sin da subito, il loro feeling. Certo, quando c’era la necessità di dire la propria opinione, nessuno dei due si è mai tirato indietro, questo c’è da ammetterlo. In linea di massima, però, hanno sempre dimostrato di provare una stima reciproca. E di essere fortemente affezionati l’uno con l’altro.

Leggi anche –> Arisa e Rudy Zerbi, è successo subito dopo la fine di Amici: il gesto

Proprio qualche istante, sul suo canale social ufficiale, la splendida Arisa ha condiviso un selfie davvero spettacolare. Che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire il suo popolo social. A corredo dello scatto, infatti, non soltanto sono arrivati numerosi likes, ma anche tantissimi commenti di apprezzamento. Tra questi, non si può fare affatto a meno di notare quello di Rudy Zerbi. Cosa è successo? Scopriamolo!

Rudy Zerbi ed Arisa, il commento non sfugge: pubblico visibilio

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Arisa non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo numerosissimo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un incantevole selfie, la splendida cantante ha incantato tutti i suoi sostenitori social. Come dicevamo precedentemente, dopo pochi minuti dalla pubblicazione della foto, lo scatto in questione ha letteralmente fatto esplodere Instagram.

Leggi anche –> Rudy Zerbi ed Arisa, “il video che sta sconvolgendo il web”: è successo durante la pubblicità, immagini imperdibili

A corredo del post, infatti, sono giunti non soltanto tantissimi likes, ma anche tantissimi commenti di apprezzamento. Tra questi, spunta anche quello di Rudy Zerbi. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire qual è la foto di cui stiamo parlando!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Davvero incantevole, vero? E non siamo i soli a dirlo, ma anche tutti i commenti giunti a suo corredo. Guardate un po’ cosa ha scritto Rudy Zerbi:

Un commento, diciamoci la verità, decisamente ironico. Che, però, sottolinea quanto il legame e l’affetto tra colleghi sia davvero speciale!