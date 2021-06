Belen Rodriguez ha parlato solo ora ai suoi fan della sua assenza dai social: la showgirl argentina sta per dare alla luce Luna Marie, ecco le sue parole nelle IG story.

La gravidanza di Belen Rodriguez è agli sgoccioli. La celebre showgirl argentina sta per dare alla luce una bimba, Luna Marie. La storia con il suo compagno, Antonino Spinalbese, prosegue a gonfie vele ed insieme diventeranno i genitori di Luna Marie. Sta per arrivare una sorellina per Santiago, nato dall’unione tra Belen ed il suo ex marito, Stefano De Martino. La Rodriguez è molto emozionata per la nascita che avverrà a breve: proprio per questo motivo è stata un po’ assente sui social negli ultimi giorni. Ecco le sue parole su Instagram.

Belen Rodriguez: “Mi ha preso un po’ così”, l’argentina svela il motivo della sua assenza sui social

Belen Rodriguez sta per dare alla luce Luna Marie, la piccola che porta in grembo. In questi giorni la showgirl argentina sta postando meno fotografie del solito: la sua assenza è dovuta proprio alla gravidanza. Ha spiegato i suoi ultimi giorni con queste parole: “Sono un po’ assente dai social. Non lo so questa gravidanza mi ha preso un po’ così, voglio tenermi un po’ di cose per me, mi sento più serena così. Mi sembra di custodire la mia gravidanza, mi fa sentire bene. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza”.

Nelle sue IG story Belen ha aggiunto che manca davvero poco: “Manca poco, sto bene. Sono un po’ stanca perchè sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Manca meno di un mese e non vedo l’ora di vedere Luna e di condividerla con voi” ha spiegato.

La Rodriguez ha inoltre aggiunto un retroscena: durante tutta la gravidanza ha fatto molte sedute di pilates, un tipo di ginnastica. “Allenarsi in gravidanza fa veramente tanto bene” ha consigliato a tutte le donne che la seguono.