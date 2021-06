“I Robinson” è stata una sit-com amatissima che ancora oggi la tv ripropone visto l’affetto che il pubblico dimostra: ricordate “Denise”, cosa fa oggi Lisa Bonet, sapete che è sposata con un attore famosissimo?

L’amatissima sit-com andata in onda tra gli anni ottanta e novanta raccontava la vita di una “tipica” famiglia americana. Padre, madre e cinque figli. Con aggiunta di amici, fidanzati, mariti e così via. A conquistare il pubblico sono stati i siparietti divertenti sempre presenti che coinvolgevano marito e moglie, nel loro rapporto e in quello con i figli. Piccole future star hanno fatto il loro debutto in questo format apprezzatissimo, basti pensare a Raven Symoné, divenuta poi protagonista di una serie su Disney Channel. Ricordate la bella e ribelle “Denise”: com’è oggi Lisa Bonet, sapete che è sposata con un attore famosissimo?

Leggi anche: Sono le gemelle più famose di tutti i tempi: come sono oggi Ashley e Mary-Kate Olsen, riesci a riconoscerle?

Lisa Bonet, com’è oggi: sapete che è sposata con un celebre attore?

Originaria di San Francisco, classe 1967, la bellissima attrice è diventata famosa proprio grazie alla celebre sit-com. L’abbiamo ammirata anche al cinema in “L’ascensore per l’inferno” e in “Nemico pubblico” del 1998. In televisione Lisa Bonet ha preso parte ad alcune serie tv tra cui “Life on Mars”, “New Girl” e “Ray Donovan”.

Il suo primo matrimonio risale al 1987 quando ha sposato Lenny Kravitz da cui ha avuto una figlia. Dal 2005 è invece iniziata la meravigliosa storia d’amore con il celebre e affascinante Jason Momoa. L’attore è noto soprattutto per “Games of Thrones” e “Aquaman”. A quanto pare la coppia sarebbe convolata a nozze dopo dodici anni di relazione. La coppia ha due bambini: Lola e Nakoa, nati nel 2007 e nel 2008. Ecco uno scatto che ritrae Lisa e Jason insieme: non sono meravigliosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies)

Lisa Bonet è oggi una donna dal fascino straordinario e dalla bellezza innegabile: riconoscete la splendida “Denise”?