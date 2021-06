Selena Gomez è oggi una star planetaria, famosissima, talentuose e bellissima: ricordate com’era la splendida artista agli inizi della sua carriera?

Selena Gomez è una star planetaria, un’artista dal successo strepitoso amata in tutto il mondo. Attrice e cantante, vanta un profilo Instagram seguito da oltre duecento trenta milioni di follower. Quasi ventinovenne, oggi è una giovane e affascinante donna dalla bellezza stratosferica e l’eleganza eccezionale. Ricordate com’era Selena Gomez agli inizi della sua sorprendente carriera? L’abbiamo conosciuta da piccolissima e vista crescere sotto i riflettori. Andiamo a scoprire insieme questo tenerissimo ricordo: riuscite a riconoscerla?

Com’era Selena Gomez agli inizi della sua carriera: la riconoscete?

Una sorta di bimba prodigio che si approcciata al mondo dello spettacolo giovanissima. Il primo ruolo al cinema, per quanto piccolo, risale al 2003 nel film “Spy Kids 3-D”. In tv, invece, l’abbiamo ammirata in “Barney” a partire quando aveva solo sette anni. Ha poi avuto il ruolo di protagonista nella serie targata Disney “I maghi di Waverly”. Negli anni, il talento di Selena Gomez è cresciuto con lei portandola a diventare non solo un’attrice di successo, ma anche una cantante eccezionale e amatissima.

L’artista ha dovuto affrontare, nel corso della sua vita, alcuni problemi di salute, ma ha sempre dimostrato una forza straordinaria. Solare e positiva, è anche impegnatissima nelle case umanitarie e sociali. Inoltre, ha lanciato una sua linea di abbigliamento e firmato un profumo. Una talentuosa imprenditrice, oltre che un’artista fenomenale. Ma ricordate com’era la magnifica artista agli esordi? Sempre bellissima, ma riuscite a riconoscerla? Ecco uno scatto tenerissimo che senza dubbio vi emozionerà!

Stesso magnifico sorriso, stesso sguardo profondo e stesso viso luminoso: era ed è un vero splendore, non siete d’accordo anche voi? Non vediamo l’ora di scoprire quali altre grandi sorprese ci riserverà questa talentuosa artista!