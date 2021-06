Uomini e Donne, questa è una notizia che nessuno avrebbe mai voluto: il carissimo pubblico del dating show è letteralmente attonito.

Attualmente, Uomini e Donne è in pausa estiva. Terminata soltanto pochissime settimane fa con la meravigliosa scelta di Giacomo Czerny, tutta la redazione del dating show di Maria De Filippi si è messa momentaneamente in pausa per pensare ad una prossima stagione davvero col botto. Nonostante questo, però, alcuni dei suoi protagonisti indiscussi continuano a far parlare molto di sé. È il caso, ad esempio, di Gianni Sperti. Che, sul suo canale social ufficiale, è solito dedicare molto tempo ai suoi sostenitori. E rispondere alle loro domande più “curiose”. Ma non solo.

Leggi anche –> Uomini e Donne, l’amatissima tronista è incinta: l’annuncio è emozionante

Stando a quanto si apprende da “Nuovo Tv”, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia che nessuno avrebbe mai voluto. E che, senza alcun dubbio, renderà tutto il pubblico di Uomini e Donne più che attonito. Di cosa parliamo? Vi diremo tutto, state tranquillo! Vi anticipiamo, però, che si vocifera che, dalla prossima stagione, un volto amatissimo del programma potrebbe non figurare più in trasmissione.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, spiacevole notizia: pubblico di stucco

Non sappiamo chi saranno i volti che animeranno la prossima stagione di Uomini e Donne, purtroppo! Attualmente, nonostante il pubblico acclami determinati nomi e volti precisi, nessuno ancora sa con certezza chi saranno i tronisti di Settembre. Cosa sappiamo, però, degli opinionisti? Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, quindi, ci saranno ancora? Ecco. È proprio in merito a questo che dobbiamo darvi una spiacevole notizia in merito. Da quanto si apprende dalle pagine del settimanale “Nuovo TV”, sembrerebbe che uno dei tre sia pronto a dire “addio” al programma di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Uomini e Donne, una coppia molto discussa ha deciso di lasciarsi? Gli indizi sui social

Stiamo parlando proprio di Tina Cipollari. Dalle pagine del noto settimanale, infatti, si legge che l’opinionista romana sia pronta a lasciare a trasmissione per amore. E, soprattutto, per seguire il suo compagno a Firenze. Sarà così? Al momento, non ne abbiamo la conferma. Anche se c’è da dire che, quando la spumeggiante Cipollari è mancata da Uomini e Donne per diversi giorni, ha giustificato la sua assenza dicendo che era impegnata con un trasloco a Torino.

La notizia dell’addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, qualora fosse reale, renderà attonito tutto il suo pubblico, ne siamo certi!

Cosa ne pensate?