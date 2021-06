“Le foto segrete che mi fa mia moglie”: Fedez beccato proprio così dalla Ferragni, lo scatto non passa inosservato.

Insieme formano una delle coppie più amate di sempre. E delle più seguite! Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez, due vere e proprie star sui social. I loro post collezionano milioni di likes e commenti: i fan sono davvero pazzi dei Ferragnez. Merito della loro “semplicità. Nonostante la grande popolarità, infatti, la coppia ama mostrarsi anche ‘senza filtri’ e nelle situazioni più impensabili.

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni, quanto guadagna: per ogni post la cifra è inimmaginabile

Ad esempio, sapete in quale momento è stato beccato Fedez qualche ora fa? La sua bellissima moglie lo ha fotografato con la polaroid… e lo scatto è stato mostrato dal rapper su Instagram! Non poteva passare inosservato: guardiamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Fedez peccato proprio in ‘quel momento’ da Chiara Ferragni: il rapper condivide la foto su Instagram

“Queste sono le foto che mi fa mia moglie con la Polaroid… amore grazie, veramente romanticona”. Con queste parole Fedez commenta una foto scattata proprio da Chiara Ferragni. Una foto in cui il rapper è stato beccato in un momento decisamente “particolare”. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Date un’occhiata:

Eh si, uno scatto decisamente “privato” quello condiviso dal rapper, che conferma la sua solita autoironia. E voi, cosa aspettate a seguire i mitici Ferragnez su Instagram? Non ve ne pentirete affatto!

Tutti pazzi per Mille, il brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

E poche ore fa, a mezzanotte, è uscito il tanto atteso singolo Mille. Si tratta del brano di Fedez in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Un trio assolutamente inedito, che fa impazzire i fan: la hit si è già candidata come tormentone di questa estate. “Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme c’era già da tempo, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza.”, ha commentato Fedez. E voi, l’avete già ascoltata? Ne vale davvero la pena!