Quanto guadagna Chiara Ferragni per ogni post sponsorizzato: l’incredibile valore di un contenuto dell’influencer cremonese.

Con 21 milioni di follower su Instagram e collaborazioni con i brand di moda più importanti al mondo, Chiara Ferragni è una delle donne più influenti a livello globale. Da quando, nel 2009, inaugurò il suo blog The Blonde Salade, la trentaquattrenne cremonese fatto tanta strada, fino a diventare un’imprenditrice digitale di enorme successo.

Nel 2016 la rivista Forbes l’aveva inclusa tra i trenta giovani con meno di 30 anni più influenti e il suo patrimonio netto di allora era di circa 8 milioni di dollari. Oggi la Ferragni, amministratore delegato e maggiore azionista della Tbs Crew, arriva a guadagnare ben 10 milioni di dollari. Nel 2019 la società aveva chiuso con un ricavo complessivo di 6,4 milioni di euro dei quali 248 mila sono andati nelle tasche delll’influencer.

Ma quanto guadagna la Ferragni per ogni post su social? Facciamo chiarezza.

Quanto guadagna Chiara Ferragni per ogni post? Numeri da capogiro

Essendo quello della Ferragni uno dei profili di maggior peso, il famoso sito Hopper HQ che monitora i social media, ha fatto una stima dei suoi guadagni. Ebbene, per ogni singolo post sponsorizzato, Chiara Ferragni guadagnerebbe 59.700 dollari.

Per quanto riguarda la classifica italiana, la moglie di Fedez si trova quandi al 1° posto in classifica, mentre in quella mondiale la troviamo posizionata al 65° posto.

Non va male neanche per suo marito Fedez che troviamo al 3° posto: le aziende possono arrivare a pagare ogni suo post sponsorizzato sul suo profilo fino a 31.200 dollari.