Italia Turchia, allo stadio Olimpico anche Diletta Leotta e Can Yaman: quel dettaglio non sfugge, lo avete notato?

Ci siamo! Finalmente, questa sera 11 giugno 2021, sono partiti gli Europei, rimandati di un anno a causa della pandemia di Covid. Ad aprire la competizione proprio la nostra Nazionale, impegnati contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Per la prima volta in assoluto, il torneo si disputerà in tante città diverse: undici, per la precisione, fino alla finale dell’11 luglio. Gli azzurri partiranno con una vittoria? Staremo a vedere! Possono contare però sul tifo: torna il pubblico, seppur sono per il 15% della capienza. E, sulgi spalti, sono apparsi anche loro, Can Yaman e Diletta Leotta!

A postare le immagini è stata la conduttrice Dazn, sul suo canale social. Belli e innamorati, Can e Diletta si mostrano complici e sorridenti, ma è anche un altro il dettaglio che è balzato agli occhi dei fan…Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi spieghiamo tutto!

Italia Turchia, Diletta Leotta e Can Yaman sugli spalti: il dettaglio non può passare inosservato

Anche Can Yaman e Diletta Leotta allo stadio Olimpico per la partita di apertura di Euro 2020. Il volto Dazn e l’affascinante attore di Mr Wrong fanno ormai coppia fissa, nonostante lo scetticismo di alcuni. E, più sorridenti che mai, si mostrano sugli spalti durante la gara. Ma c’è un dettaglio che non può sfuggire agli occhi del pubblico: avete notato la sciarpa che mostrano nelle stories? Si, proprio così: è una sciarpa metà azzurra, metà turca! Il bel Can, infatti, è di nazionalità turca e, quindi, questa sera i due innamorati sono “rivali”. Date un’occhiata:

Eh si, un siparietto davvero simpatico quello apparso nelle storie della Leotta durante il match di stasera. E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro canali social? Non ve ne pentirete!