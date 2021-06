La Rai ha preso una drastica decisione? La clamorosa indiscrezione è appena arrivata: ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Accadrà ad autunno!

Aria di cambiamenti per ‘Mi manda Rai Tre’, celebre programma che da 30 anni difende i diritti dei cittadini. Lo show suggerisce ai telespettatori, con l’aiuto di esperti, le soluzioni adatte a situazioni pratiche e burocratiche in cui nessuno vorrebbe trovarsi. E’ terminata oggi, venerdì 11 giugno, la stagione condotta da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo: lei proveniva da ‘Chi l’ha visto?’, lui dalle inchieste di ‘Report’ e ‘Presa diretta’. Il loro saluto per la fine della stagione è stato commosso: corrono diverse indiscrezioni riguardo la prossima stagione, ecco cosa emerge. La Rai ha preso una drastica decisione?

Rai, decisione drastica: l’indiscrezione è appena arrivata

Si è conclusa questa mattina di venerdì 11 giugno la stagione di Mi manda Rai Tre condotta da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo. A partire dal prossimo autunno, si legge su Tv Blog, il programma potrebbe spostarsi nel weekend e potrebbe essere condotto solo da Federico Ruffo. Lidia Galeazzo sarebbe già impegnata in ‘nuovi progetti’. Sono queste le informazioni che si apprendono dal portale: aria di cambiamenti dunque in casa Rai.

E proprio per via, probabilmente, di queste indiscrezioni, oggi i due conduttori sono apparsi commossi nel salutare i telespettatori e fan del programma. “Nel corso di quest’anno abbiamo dovuto imparare a gestire il fango, una cosa per noi nuova. Devo dire grazie anche a quei colleghi con poca spina dorsale che ce l’hanno gettato addosso, perchè ci hanno permesso di fare una cosa. Ho scoperto di avere una collega con una spina dorsale incredibile. E’ stato bello anche per questo” sono state le parole di Ruffo, prima di dare l’appuntamento al prossimo autunno. Questa sua affermazione conferma la sua presenza nella prossima stagione di Mi Manda Rai Tre.