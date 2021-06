La famosa coppia nata nel dating show Uomini e Donne si ritrova a combattere contro il Covid: sono risultati entrambi positivi al tampone, ecco come stanno.

Il Covid continua ad essere protagonista nella vita di tutti i cittadini del mondo. Nonostante la campagna vaccinale, contagiati continuano ad essercene e tra questi, nelle ultime ore, anche due personaggi noti del mondo dello spettacolo. Parliamo di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I volti tanto amati del trono Over di Uomini e Donne purtroppo ora si ritrovano a casa, in isolamento, a combattere contro questo terribile virus. Hanno specificato che la situazione è tranquilla, stanno entrambi bene. Ecco le loro parole su Instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Uomini e Donne, la famosa coppia positiva al Covid: “Stiamo bene”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono risultati postivi al Coronavirus. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore dalla ex Dama del Trono Over, attraverso Instagram: “Sossio sabato aveva un evento a Torino e come di prassi bisognava fare il tampone. Io ho dovuto farlo per precauzione. Sono risultati positivi: per fortuna stiamo bene. Pensavo di avere un allergia e invece lo associo ormai a quello, la fortuna più grande è che negli ultimi giorni non siamo stati a contatto con nessuno“. Ursula ha rassicurato tutti i loro fan sulle loro condizioni di salute che sono buone ed inoltre ha sottolineato che fortunatamente non hanno visto nessuno nei giorni precedenti. Non si è creato così il rischio di nuovi contagiati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, splendido annuncio a sorpresa: il messaggio appena arrivato

La celebre coppia così è costretta all’autoisolamento domiciliare, causa Covid. I due si sono conosciuti ed innamorati nel dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne, ed hanno in seguito messo alla prova il loro amore a Temptation Island VIP. Sembravano in crisi subito dopo il reality dei sentimenti ma tutto è tornato in ordine. Auguriamo alla coppia una pronta guarigione!