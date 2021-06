Claudio Lippi si commuove in diretta ad Oggi è un altro giorno: il messaggio è da brividi.

Ad Oggi è un altro giorno sono molti gli ospiti che si raccontano ai microfoni della conduttrice, Serena Bartone. In una puntata precedente, è arrivato Claudio Lippi che, in diretta, ha rivelato e raccontato alcuni episodi della sua vita, partendo dal suo passato.

Leggi anche Oggi è un altro giorno, Carmen Russo sul marito Enzo Paolo Turchi: “E’ stato fondamentale”

Il conduttore ha parlato della sua carriera, toccata da numerosi successi, tutti meritatissimi, ma ha anche riferito delle difficoltà affrontate, tra cadute e grandi ostacoli, amori e amicizie ormai terminate. Ma durante l’intervista, c’è stato un momento molto emozionante che, ha visto protagonista proprio il conduttore. Infatti, Serena Bartone ha mostrato a Lippi un filmato bellissimo, in cui era presente sua figlia Federica.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Claudio Lippi sorpreso dal messaggio in diretta: momento pieno di emozione

Oggi è un altro giorno è un programma che vede il timone di Serena Bortone, e dove ogni giorno, gli ospiti presenti si raccontano, immergendo i telespettatori in interviste inedite, portando alla luce fatti, forse, mai rivelati, ed entrando in particolari che emozionano sicuramente. In una puntata trascorsa, è arrivato in studio Claudio Lippi.

Leggi anche Francesco Venditti: “Mia figlia si è innamorata di un’amica”, il racconto a Oggi è un altro giorno

Il conduttore ha parlato un po’ della sua vita, toccando la sua carriera, fatta di successi, tutti meritatissimi, ma anche di ostacoli, tra difficoltà affrontate e cadute subite. Ma proprio durante la trasmissione, c’è stato un momento molto toccante, che ha visto protagonista proprio il presentatore. Durante la diretta, è stato mandato il videomessaggio di sua figlia Federica: “Sono qui per ricordarti quanto ti amiamo, sei un nonno ed un papà super speciale.. e sono qui per ricordati che nel bene e nel male, in qualsiasi situazione, noi saremo sempre insieme… Ti aspetto a casa, abbiamo un sacco di cose insieme da fare”

Queste le parole della figlia di Claudio Lippi. Quest’ultimo ha ascoltato il messaggio osservando le immagini trasmesse, mostrando piccoli sorrisi e una certa commozione, e restando in silenzio, forse, il conduttore non si aspettava di ricevere tale sorpresa.