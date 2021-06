Durante il match degli Europei 2021, Christian Eriksen si è accasciato a terra dinanzi agli occhi di Sabrina, la sua compagna: chi è lei.

Dei momenti davvero di terrore, quelli che nelle scorse ore tutti gli appassionati di calcio e, soprattutto, i telespettatori degli Europei 2021 hanno vissuto. Durante il match di questo primo pomeriggio di Sabato 12 Giugno tra Danimarca e Finlandia, l’attuale calciatore dell’Inter Christian Eriksen si è accasciato a terra privo di sensi. Colto da un improvviso attacco cardiaco, il centrocampista danese è stato prontamente soccorso dallo staff medico posizionato a bordo campo sotto gli occhi terrorizzati dei suoi compagni di squadra, ma soprattutto della sua compagna Sabrina.

Posizionata sugli spalti per assistere alla partita di esordio del suo compagno, Sabrina ha assistito, pochi istanti prima dello scadere del primo tempo, una scena davvero orribile. Christian Eriksen, il suo compagno, è stato colto da un malore improvviso. Ed si è accasciato a terra privo di sensi. Immediata è stata la sua reazione. Che, appena capito quanto successo, è scesa in campo letteralmente disperata.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Christian Eriksen, chi è la sua compagna Sabrina: cosa sappiamo su di lei

È proprio in queste ultime ore che, sul web, sono presenti tantissime fotografie che ritraggono Sabrina a bordo campo, teneramente abbracciata al capitano della Danimarca, mentre Christian Eriksen, dopo essere stato colpito da un malore improvviso, veniva rianimato dai medici. Una scena di una tenerezza davvero incredibile, ma che tuttavia descrive chiaramente la disperazione di quegli attimi.

Cosa sappiamo, però, su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sulla compagna di Christian Eriksen sono davvero pochissime. Anche sul suo canale Instagram, purtroppo, non siamo riusciti a carpire nulla, dal momento che è letteralmente chiuso. Stando a quanto si apprende dal web, però, Sabrina Kvist Jensen ha origini danesi anche lei. Ed è nata nel 1992. I due, da quanto si legge, sono una coppia a tutti gli effetti dal 2012. E sono anche genitori di due splendidi bambini.

Come sta adesso Christian Eriksen? Come raccontato in un nostro articolo, il calciatore danese è stato trasportato immediatamente in ospedale. Sembrerebbe che sia sveglio e che si sia ripreso, ma ovviamente dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli.