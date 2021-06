È stato un ballerino di Amici nell’edizione del 2016, lo ricordate? Eccolo oggi e cosa fa a distanza di cinque anni dal talent.

Sono trascorsi esattamente vent’anni da quando, per la prima volta in assoluto, la scuola di Maria De Filippi apriva i battenti per milioni di giovanissimi ragazzi. Dapprima intitolato “Saranno Famosi” ed, in seguito, “Amici”, il talent della regina di Mediaset è riuscito a “sfornare”, edizione dopo edizione, dei veri e propri fuoriclasse. E, sia chiaro, ci riferiamo non soltanto al canto, ma anche al ballo. Ecco. A proposito di tale disciplina, vi ricordate il ballerino che, nell’edizione del 2016, ha incantato tutti ed ammaliato i professori con il suo immenso talento? Stiamo parlando proprio di lui: Oliviero Bifulco.

Giunto alla fase serale di Amici 2016, Oliviero Bifulco è stato, spesso e volentieri, la colonna portante di vere e proprie performances da brividi. Ecco. Adesso, a distanza di 5 anni dalla sua partecipazione, com’è cambiato? E, soprattutto, cosa fa oggi? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel dettaglio!

Amici, è stato un ballerino nel 2016: ricordate Oliviero Bifulco? Cosa fa oggi

È stato uno dei concorrenti di Amici 16, Oliviero Bifulco. Entrato come ballerino, il giovanissimo talento è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, a dimostrare il suo talento. E, soprattutto, le sue doti. Tanto è vero che, nonostante non sia stato lui il vincitore di quell’anno, il giovanissimo ballerino continua ad essere ricordate con immenso affetto e simpatia da tutti i telespettatori del programma di Maria De Filippi.

Sono passati, però, 5 anni dalla sua partecipazione al talent di Canale 5, ma com’è cambiato oggi Oliviero Bifulco? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Da come si può chiaramente vedere dal suo profilo Instagram, però, sembrerebbe che il giovane continui a coltivare la sua più grande passione: la danza. E, diciamoci la verità, mai scelta fu più saggia. Anche perché Oliviero è proprio nato per questo mestiere.

Insomma, un vero e proprio talento, quello di Oliviero Bifulco. Che ancora adesso, a distanza di anni, continua a coltivare. In bocca al lupo per il tuo futuro!