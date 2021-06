La giovanissima Olimpia è stata la fedele amica di Xena, la ricordate? A distanza di anni, com’è cambiata? La trasformazione è incredibile!

Dopo il simpaticissimo Iolao, non possiamo fare a meno di ricordare anche lei: Olimpia! Senza alcun dubbio, vi ricorderete in tantissimi di lei. Ed è proprio su di lei che, adesso, parleremo in questo nostro articolo. La bellissima e giovanissima attrice si è fatta letteralmente apprezzare ed amare al fianco di Xena, la principessa guerriera di cui le avventure sono state raccontate all’interno di una serie televisivo dal suo stesso nome. Andata in onda, per la prima volta in assoluto, nel lontano 1995, la serie fantasy ha catturate l’attenzione di tutti immediatamente. Tanto è vero che, nonostante siano passati anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere ricordata con affetto.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato la “trasformazione” di Xena, ma siete curiosi di conoscere com’è diventata oggi Olimpia? Nella realtà, la giovanissima attrice che interpretava questo ruolo si chiama Renée O Connor. E, vi assicuriamo, resterete di stucco quando la vedrete!

Olimpia era la fedele amica di Xena, la ricordate? Eccola oggi: meravigliosa!

La serie televisiva “Xena”, è vero, ha origini statunitensi ed, addirittura, neozelandasi, ma il suo successo è stato talmente spropositato che, per tutta la durata delle sue stagioni, è stata mandata in onda anche in Italia. Era esattamente l’anno 1998, quindi tre anni dopo l la sua uscita ufficiale, che su Italia Uno veniva trasmessa la prima puntata della famosissima serie televisiva. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 23 anni, ma come sono cambiate le sue protagoniste? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Lucy Lawless, ovvero Xena. Cosa sappiamo, però, su Olimpia?

Insieme ad Xena, anche Olimpia era uno dei personaggi portanti della serie televisiva. Adesso, però, com’è diventata? Ebbene: abbiamo “rintracciato” Renée O Connor, questo èil suo vero nome, su Instagram. E vi possiamo confermare che la sua trasformazione è davvero sorprendente. Perché? Guardate un po’ qui:

Certo, il colore dei capelli è decisamente cambiato in questi anni, e lo si vede chiaramente. Per il resto, però, Renée O Connor è letteralmente identica alla Olimpia di “Xena”. Siete d’accordo?