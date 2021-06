Gerry Scotti, la decisione sembrerebbe essere proprio definitiva: accadrà nei prossimi mesi, l’indiscrezione è veramente una bomba.

È uno dei conduttori televisivi più amati di sempre, Gerry Scotti. Recentemente sul piccolo schermo con “Striscia la Notizia” e le repliche di “The Winner Is”, lo zio Gerry vanta di un successo davvero clamoroso. E, soprattutto, di una carriera davvero impressionante. Il suo debutto in questo mondo, infatti, è avvenuto quando era soltanto un ragazzino. E, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato la cresta dell’onda.

Reggetevi forte, è in arrivo una novità davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da DavideMaggio.it, sembrerebbe che Mediaset abbia preso un’importante decisione su Gerry Scotti. Ed, in particolare, su un suo programma. Di che quale stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Caduta Libera. Proprio in queste ultime settimane, dopo la fine della messa in onda di Avanti un Altro, Gerry Scotti è ritornato a farci compagnia con il suo show pre-serale. Scopriamo, però, cosa avrebbe deciso la Mediaset in merito.

Gerry Scotti, Mediaset ha deciso: cosa accadrà nei prossimi mesi

Stando a quanto si apprende da DavideMaggio.it, quindi, sembrerebbe che Mediaset abbia preso un’importante decisione su Caduta Libera, programma famosissimo e seguitissimo di Gerry Scotti. Attualmente, come dicevamo precedentemente, su Canale 5, poco prima dell’ora di cena, stanno andando in onda le repliche super impegnative del gioco pre-serale del conduttore televisivo. A questo punto, però, ci chiediamo: quando andranno in onda le nuove puntate? Ebbene: è proprio su questo argomento che ci da notizia DavideMaggio.it.

Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che le nuove puntate di Caduta Libera dovranno andare in onda dal 30 Agosto in poi. Avete letto proprio bene, si! Per poter vivere le nuove emozioni del gioco di Gerry Scotti e scoprire i suoi nuovi quiz e conseguenti campioni, purtroppo, dobbiamo aspettare poco più di due mesi. Un’attesa lunga, è vero. Ma che, diciamoci la verità, ne vale davvero la pena perché il gioco è strepitoso.

Cosa ne pensate? Noi non vediamo l’ora che arrivi il 30 Agosto. Voi?