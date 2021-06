L’amatissima attrice è incinta: “La gioia più grande”, il dolcissimo annuncio

L’amatissima attrice è incinta: “La gioia più grande”, l’annuncio emozionante è arrivato attraverso i social.

Sempre più spesso si utilizzano i social per comunicare ai propri amici e fan alcune novità. Lo fanno anche i personaggi del mondo dello spettacolo, per annunciare nuovi progetti lavorativi o notizie sulla loro vita privata. Ebbene, proprio qualche ora fa, è arrivato un meraviglioso annuncio di una delle attrici italiane più amate. “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bella notizia.”

Di cosa parliamo? Di una seconda gravidanza per la bellissima attrice, già mamma di Ginevra. Diamo un’occhiata all’annuncio apparso sui social, che ha emozionato tutti!

Martina Stella è incinta: l’attrice diventerà mamma per la seconda volta

Si, parliamo proprio di lei! Martina Stella è incinta del suo secondo figlio: “La famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità”, scrive l’attrice, che da cinque anni è sposata con Andrea Manfredonia, procuratore di calcio ed ex calciatore. Si tratta del primo figlio della coppia: la piccola Ginevra, di 8 anni, è nata dalla relazione tra la Stella e il suo ex compagno, Gabriele Gregorini.

Una gioia immensa per l’attrice, che non vedeva l’ora di comunicare la notizia ai fan, ai quali non è stato facile mentire e mantenere il segreto per evitare “spoiler”: “Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!” In seguito, il dolcissimo post in cui Martina mostra il suo pancino che sta crescendo:

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della Stella, e tanti i volti noti che hanno voluto lasciare un messaggio all’attrice: da Caterina Balivo a Serena Autieri, fino a Giovanni Ciacci.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a Martina Stella ed Andrea i nostri migliori auguri di cuore!