È stata una protagonista indiscussa di Uomini e Donne, adesso si “candida” per il GF: l’ex dama del parterre ne è sicura.

Diciamoci la verità: sia Uomini e Donne che il Grande Fratello sono due programmi più che amatissimi e seguitissimi della televisione italiana. Seppure con due “obiettivi” completamente differenti, i due show rappresentano dei veri colossi per Canale 5. C’è chi vorrebbe partecipare al dating show di Maria De Filippi, ad esempio, per potere trovare l’anima gemella. E chi, invece, vorrebbe partecipare al reality di Mediaset per poter mostrare il proprio carattere sotto i punti di vista. È il caso, ad esempio, dell’ex dama di Uomini e Donne. In una sua recente intervista per Più Donna, infatti, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha affermato che le farebbe piacere partecipare al Gf. Perché?

“Lì Lì farei uscire cosa ho dentro”, ha detto l’ex dama di Uomini e Donne a Più Donna. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

L’ex dama di Uomini e Donne: “Al Gf farei uscire cosa ho dentro”

Proprio nel corso di una sua recentissima intervista a Più Donna, l’ex dama di Uomini e Donne, oltre che parlare del suo percorso ed esprimere la sua volontà di ritornare nel programma, non ha perso occasione di poter affermare se c’è un programma televisivo che le piacerebbe fare. Ebbene: ce n’è uno! Ed è, soprattutto, ambitissimo. Stiamo parlando esattamente del GF. Diciamoci la verità: chi è che non vorrebbe farlo? Ebbene: anche l’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha questo “desiderio”.

A dirlo senza troppi peli sulla lingua, come siamo abituati a conoscerla, è proprio lei: la bellissima Veronica Ursida. A Più Donna, quindi, non soltanto ha raccontato tutta la verità sul presunto flirt con Stefano Tornese, ma ha anche svelato quale sarebbe il programma al quale piacerebbe prendere parte. “Magari al Grande Fratello. Li farei uscire tutto quello che ha Veronica dentro. La mia follia, versatilità, empatia con le persone, la fragilità, anche la mia allegria”, ha iniziato a dire. Sottolineando, inoltre, che partecipare al GF è sempre stato il suo sogno.

Vi piacerebbe vedere Veronica al GF? A noi, si! Anche perché, siamo certi, che potrebbe essere una concorrente davvero “d.o.c”.