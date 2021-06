Giulia De Lellis, ‘brutta figura’: questa volta l’ha combinata grossa

‘Brutta figura’ per Giulia De Lellis, questa volta l’ha combinata veramente grossa: ecco cosa ha fatto la modella

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e soprattutto seguite in Italia. La romana ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La giovane partecipò al dating show in veste di corteggiatrice, scendendo per conoscere il tronista Andrea Damante. La De Lellis riuscì a conquistare il cuore del tronista, uscendo con lui dal programma. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan, anche se non ha avuto un lieto fine. Dopo un lungo tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi.

Adesso Giulia sembra aver ritrovato l’amore accatto a Carlo Beretta. La loro relazione sentimentale prosegue a gonfie vele. Giulia ha finalmente trovato l’uomo della sua vita?

Giulia De Lellis, ‘brutta figura’: cosa ha fatto

La De Lellis ha costruito il suo successo sui social ed in particolare su Instagram. Sul popolare social network, la modella e influencer può contare su quasi cinque milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Tra le stories del noto social network, la De Lellis racconta tutto. Oggi, ad esempio, ha raccontato la ‘brutta figura’ fatta con gli amici del suo fidanzato.

In questi giorni, la modella e influencer è impegnata con le registrazioni di Love Island, reality show in onda su Discovery+. Essendo lontana dal suo fidanzato, la De Lellis stalkera i profili dei suoi amici per capire come passa le giornate il suo Lo (diminutivo di Carlo affibbiatogli dalla De Lellis). Oggi, Lo doveva passare una giornata in barca ma con lui non dovevano esserci amiche. Uno dei suoi migliori amici, però, ha pubblicato una foto in barca con una ragazza molto bella, facendo andare nel panico totale la De Lellis.

Giulia ha iniziato un giro di telefonate per capire cosa stesse succedendo sulla barca. Peccato che nessuno rispondeva alle sue chiamate. Dopo qualche minuto, l’amico di Carlo ha risposto al cellulare ed ha spiegato alla De Lellis che Carlo non era in barca con loro. Pericolo sventato per Giulia, ma resta la ‘brutta figura’.