La fidanzata del famosissimo cantante fa coming out: l’annuncio

Lei è fidanzata con un cantante famosissimo, ma nelle ultime ore sui social ha deciso di fare coming out. L’annuncio ha spiazzato i suoi seguaci, anche se qualcuno l’aveva immaginato. La donna ha deciso di fugare ogni dubbio, pubblicando l’annuncio tra le stories del suo account Instagram.

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei The Maneskin. La loro storia d’amore è divenuta ufficiale di recente, quando il cantante ha trionfato prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest. I due sembrano affiatatissimi, ma nelle ultime ore la donna ha spiazzato i suoi seguaci con un annuncio a sorpresa.

La Soleri ha deciso infatti di fare coming out, annunciando sui social di amare sia gli uomini che le donne: “Sei omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale“.

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha 25 anni ed è nata a Milano. È salita agli onori della cronaca in seguito alla sua storia d’amore con Damiano David, cantante di The Maneskin. Essendo ancora ‘poco nota’, di lei si hanno veramente pochissime notizie riguardo la sua vita e la sua formazione. Giorgia lavora come modella per una nota agenzia romana.

La Soleri soffre di una malattia chiamata “la malattia invisibile”, o meglio vulvodinia, patologia che colpisce l’organo genitale femminile. Tale malattia si sviluppa attraverso la crescita disordinata di piccole terminazioni nervose a livello vulvare. La Soleri ha parlato di questa malattia su Instagram: “La chiamano ‘malattia invisibile’ ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta”.