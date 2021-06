“Supernatural” ha appassionato il pubblico fin dal suo debutto, merito anche del talentuosi e affascinanti attori protagonisti: ricordate in quale amatissima serie tv aveva già recitato Jared Padalecki?

Il suo viso da “bravo ragazzo” ha fatto innamorare il pubblico fin dal suo debutto nei panni di “Sam” in “Supernatural”. La trama avvincente e appassionante di questa strepitosa serie tv ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per anni. Il legame tra i fratelli Dean e Sam è stato uno dei punti cardini dello show e ci ha emozionato come poche volte accade sullo schermo. Non staremo qui a svelarvi il finale, se non l’avete mai vista potete recuperare questa piccola perla, ma parleremo di uno dei suoi protagonisti. “Sam” affronta un grande percorso di crescita nello show e il talento del suo interprete è stato fondamentale per mostrare questo cambiamento. Ricordate in quale altra serie tv amatissima aveva già recitato Jared Padalecki?

Jared Padalecki, prima di “Supernatural”: in quale celebre serie tv ha recitato?

Originario di San Antonio, l’attore ha esordito con il film “Me and Dad”. Nel corso della sua brillante carriera lo abbiamo ammirato sia sul grande che piccolo schermo. “Una scatenata dozzina”, “Una pazza giornata a New York”, “Venerdì 13”. Ma anche “E.R. – Medici in prima linea”, “Close to Home” e “Silent Witness”. A far conoscere al pubblico il suo fascino e il suo talento, però, è stata una serie tv molto amata, ricordate quale?

Prima ancora di vestire i panni di “Sam”, Jared Padalecky ha ricoperto il ruolo in un altro format rimasto nel cuore dei telespettatori. Si tratta di “Dean” in “Una mamma per amica”. L’attore interpretava il primo amore della protagonista, Rory: un giovane dal cuore grande, maturo e responsabile. L’aria da “bravo ragazzo” e la sua dolcezza hanno fatto innamorare il pubblico trasformandolo in un volto amatissimo. E voi, ricordavate la sua interpretazione?

Non vediamo l’ora di scoprire quali altre sorprese ci regalerà il talentuoso interprete!