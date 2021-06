Ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e simpatia nelle vesti di “Penny” in “The big bangi Theory”: ricordate in quale altre celebre serie tv abbiamo già visto Kaley Cuoco?

Solare e spumeggiante, Kaley Cuoco ha conquistato il pubblico nel ruolo di “Penny” per “big Bang Theory”: ma ricordate in quale amatissima serie tv l’avevamo già vista? La sit-com incentrata su di un gruppo di scienziati la cui vita viene stravolta dall’arrivo di una giovane, vivace e bellissima donna con il sogno di fare l’attrice ha riscosso un successo strepitoso. Una serie di situazioni, problemi e momenti assurdi e divertenti sono stati la base che ha regalato a questo show una leggerezza che non è mai scaduta nel banale e, al contempo, ha saputo approfondire temi importanti e molto sentiti. Ricordate dove avevamo già visto la bella “Penny”?

Leggi anche: Oggi è una famosissima, talentuosa e bellissima artista: ricordate com’era Selena Gomez i primi anni della sua carriera?

Kaley Cuoco, in quale celebre serie tv ha recitato prima di “Big Bang Theory”?

Originaria di Camarillo, la bellissima attrice ha esordito con il film “Senza via d’uscita”. L’abbiamo poi ammirata in diverse produzioni sia televisive che cinematografiche dove ha dimostrato di poter interpretare vesti e generi diversi. “Big Bang Theory” ha segnato il successo planetaria, tramutandola in una vera star. Ma ricordate in quale amatissima serie tv aveva già recitato?

Ebbene, tra il 200 e il 2005, Kaley Cuoco è stata parte del cast regolare di una produzione iconica che ancora oggi è molto amata dal pubblico. Di quale si tratta? Della celebre e fenomenale serie di “Streghe”! Penny interpretava il ruolo di “Billy” una giovanissima strega che le sorelle del Trio prendono sotto la loro ala. Nel passato di Billy c’era un doloroso dramma legato alla scomparsa della sorella, Kristy, che sarà il tema centrale dell’ultima stagione della serie. E voi, la ricordavate nei panni di “strega”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Straordinaria in entrambi i ruoli, sia come “Billy” che come “Penny”, Kaley Cuoco è davvero un’attrice dal talento incredibile!