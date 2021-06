Lutto per Giulia Salemi: “Riposa in pace”, il messaggio sui social

Lutto per Giulia Salemi: il messaggio è apparso poco fa sui social dell’ex concorrente del GF Vip 5.

È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello 5. La sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli ha fatto e continua a far sognare milioni di fan, che con affetto li seguono attraverso i social. Parliamo di lei, Giulia Salemi, che con 1 milione e 600 mila followers è una delle influencer più amate del momento. Quella che ha annunciato poco fa sui social, però, non è una bella notizia.

Giulia, infatti, ha comunicato ai followers di trovarsi con la sua amata nonna Giuliana, che “ha bisogno di lei”, a causa di un lutto in famiglia.

Lutto per Giulia Salemi: “Ciao Zio Gilberto”, il messaggio sui social

Un legame speciale, quello tra Giulia Salemi e la sua famiglia. La giovane italo-persiana non ha perso tempo a correre dalla sua amata nonna Giuliana, la mamma del suo papà Mario. Come ha comunicato la stessa Giulia attraverso le sue storie, è venuto a mancare lo zio Gilberto, fratello della nonna. Una perdita dolorosa per nonna Giuliana, che Giulia ha voluto subito abbracciare:

La Salemi è quindi giunta a Piacenza, dopo aver trascorso il weekend a Firenza, in compagnia di Pierpaolo. A nonna Giuliana, a Giulia e a tutta la famiglia va il nostro più caloroso abbraccio per questa perdita.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuovo progetto insieme

Una coppia nella vita, ma anche nel lavoro. Tra pochi giorni, infatti, uscirà il nuovo singolo di Pierpaolo, L’estate più calda, che sarà disponibile esattamente dal 18 giugno. Una hit attesissima dai fan, anche perché nel video clip ufficiale del brano ci sarà proprio lei, Giulia Salemi. I numerosi fan dei “Prelemi” non vedono l’ora di vedere insieme i loro beniamini, che si sono conosciuti ed innamorati nella casa più spiata della tv.