Lutto nel mondo del cinema, è morto Ned Beatty: la tragica notizia è appena arrivata.

Una notizia arrivata da pochissimo, e che ha lasciato tutti spiazzati, purtroppo, un doloroso lutto ha colpito il mondo del cinema: E’ morto all’età di 83 anni Ned Beatty. L’attore si è spento nelle ultime ore. Ha recitato in numerose pellicole; la sua carriera ha inizio prima in teatro, fino ad approdare nel cinema nel 1972, con il film Un tranquillo weekend di paura.

Leggi anche Lutto nel mondo del cinema: è morta Romy Walthall, aveva 57 anni

Impossibile dimenticare Ned Beatty, quando ha preso parte a film, quali: Nashville, Quinto Potere, Tutti gli uomini del presidente e Superman. Il suo talento l’ha portato davvero in alto, tanto da ricevere la candidatura all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 1976. Purtroppo, l’artista si è spento e la notizia della sua morte è giunta stamattina.

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e tanto divertimento! Clicca subito qui!

Lutto nel mondo del cinema, è morto Ned Beatty: la tragica notizia è appena arrivata

L’abbiamo conosciuto e amato grazie al suo talento, Ned Beatty ci ha letteralmente conquistati. La sua carriera ha, però, inizio dapprima in teatro, per poi passare, in seguito, al cinema, con il film Un tranquillo weekend di paura, nel 1972. I personaggi portati in scena sono stati tantissimi, e ad ognuno ha dato qualcosa di sè.

Lo ricorderemo, sicuramente in Nashville, Quinto Potere, Tutti gli uomini del presidente e Superman. E’ riuscito anche a ricevere la candidatura all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 1976, con Quinto Potere, di Sidney Lumet. Questi sono solo alcuni dei successi in cui Beatty è stato presente, ma sono centinaia, infatti, l’attore ha preso parte nella sua lunga carriera, a più di centocinquanta film.

Purtroppo, Ned Beatty si è spento, l’attore è scomparso all’età di 83 anni, a Los Angeles. La notizia della sua scomparsa ha lasciato il mondo del cinema e tutto il mondo che tanto l’ha amato e apprezzato per il suo talento magnifico, decisamente scosso.