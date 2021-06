Non tutti sanno che Paolo Bonolis durante la sua infanzia ha vissuto momenti difficili: il doloroso racconto del conduttore.

Negli ultimi tempi, abbiamo visto Paolo Bonolis impegnato in Avanti un altro, affiancato dall’amatissimo Luca Laurenti. Insieme, formano un duo artistico di grande successo. Nel programma che ha visto la trasmissione nel tardo pomeriggio, siamo stati, spesso, colpiti dai vari siparietti che si creavano proprio fra i due.

Impossibile non ridere e divertirsi con loro! E proprio il successo ottenuto, ha portato Avanti un altro ad essere trasmesso anche di sera, esattamente di domenica, ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Sappiamo, Paolo Bonolis ha una carriera lunghissima e pienissima, non si è mai fermato e ha sempre dimostrato di essere un bravissimo conduttore, ma cosa conosciamo, invece, della sua vita privata? Oggi, vogliamo soffermare la nostra attenzione su un racconto alquanto doloroso fatto proprio da Bonolis, e legato alla sua infanzia.

“Era un calvario”: Paolo Bonolis e il doloroso racconto sull’infanzia

La nostra attenzione, oggi, lunedì 14 giugno, non può non porsi su uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis. Il motivo è semplice, nella giornata odierna si celebra il suo 60esimo compleanno! E noi non possiamo non fare gli auguri al mitico presentatore.

Per questo, in questo giorno, vogliamo anche porre la nostra attenzione un po’ sulla sua vita, riportando un racconto, inerente la sua infanzia che, proprio Bonolis ha fatto. Sono vissuti che il conduttore ha confessato, aprendo pienamente il suo cuore: “Da bambino la mia balbuzie era un calvario. I miei genitori sono stati fondamentali per la mia autostima. Mi fecero comprendere che il mio difetto mai mi avrebbe impedito di essere come gli altri”.

A quanto pare, come raccontato, Bonolis da bambino ha vissuto un’infanzia delicata a causa della sua balbuzie. Momenti difficili ci sono stati, ma i suoi genitori hanno sempre cercato di spingere il bambino di allora a guardare altrove, perchè, come ha affermato lo stesso conduttore: “La cosa più importante è sapere che siamo diversi dagli altri solo nel senso che siamo unici. E siamo Irripetibili!”.