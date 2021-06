E’ stata una cantante di Amici di Maria De Filippi nella quinta edizione: la ricordate? Ad oggi sono passati circa 15 anni, com’è cambiata.

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Quando ha avuto il suo debutto, il suo nome era Saranno Famosi, e col tempo, è stato poi cambiato in, appunto, Amici. In questi anni, sono molti i talenti usciti dal programma di Maria De Filippi, ognuno a modo suo ha cercato di portare avanti il proprio sogno.

Le edizioni, come vi abbiamo detto, sono ad oggi, venti e quindi, sono stati davvero centinaia i ballerini e cantanti arrivati nella scuola; oggi, vogliamo porre la nostra attenzione su una delle cantanti che ha fatto parte della quinta edizione del talent: ricordate Eleonora Crupi? Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, e vi mostriamo com’è cambiata.

Negli anni abbiamo avuto modo di seguire e vedere sul palco di Amici di Maria De Filippi numerosi talenti; all’inizio del suo debutto, oltre alla categoria canto e ballo, era presente anche la categoria recitazione. Nel tempo, però, è stata eliminata. Come vi abbiamo detto poco fa, siamo arrivati, con quella di quest’anno, da qualche mese conclusasi, alla ventesima edizione.

E quindi, possiamo solo immaginare quanti siano stati gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia. Ritornando con la mente al passato, e concentrando la nostra attenzione sulla quinta edizione, ricordate la cantante che vi abbiamo mostrato in alto? Lei è Eleonora Crupi, e con la sua voce ha letteralmente conquistato il talent show, arrivando in Finale. Sono passati circa 15 anni, infatti, lei è stata allieva nel 2005/2006, e quindi, la domanda sorge spontanea: com’è diventata a distanza di anni? Osservate in basso e lo scoprirete!

Cosa possiamo dire? A parte qualche piccolo dettaglio nel suo look, è sempre bellissima, non trovate? Dal quanto riportato dal suo profilo, comprendiamo che Eleonora è mamma, e nella stessa biografia ha riportato il fatto di essere stata finalista di Amici.