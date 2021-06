Laura Barriales ha da pochissimo dato l’annuncio tanto atteso: è diventata mamma per la seconda volta!

Conosciamo Laura Barriales per il suo grande talento, doti che in questi anni ci hanno sorpreso alla grande. Attrice e modella, l’abbiamo vista destreggiarsi in diversi studi televisivi, anche in veste di conduttrice. Ed è proprio per questo che la bella Barriales è tanto amata e seguita, anzi, possiamo certamente dire, è seguitissima, tanto che sui social, riscontra ben oltre i 300 mila follower. Proprio sul suo canale instagram, sappiamo, qualche mese fa, l’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa.

Laura ha anche svelato il sesso del bebè, un maschietto. Ma a sorprendere nuovamente tutti è stato l’annuncio riportato da pochissimo, in cui ha svelato, tenetevi pronti, di aver dato alla luce il suo secondo bambino.

Laura Barriales, mamma per la seconda volta: l’annuncio sui social è pura emozione

Ve l’abbiamo anticipato, e siamo qui, pronti a rivelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Ebbene, l’amatissima attrice e modella Laura Barriales è diventata mamma per la seconda volta. Qualche mese fa, la donna aveva svelato di essere in dolce attesa, pubblicando uno scatto in cui mostrava il suo pancione. Non solo, la Barriales aveva anche manifestato il sesso del bambino in arrivo, un maschietto.

Soltanto da qualche ora, inaspettatamente, l’attrice ha riportato un post bellissimo, in cui si è mostrata insieme al bambino appena venuto al mondo: “Benvenuto Romeo”, ha scritto a corredo del meraviglioso scatto condiviso sui instagram.

Laura Barriales è diventata mamma per la seconda volta; nel 2018 ha avuto la sua prima bambina, di nome Melania, insieme a suo marito Fabio Cattaneo. L’annuncio del lieto evento ha lasciato tutti sorpresi perchè la notizia della nascita è arrivata inaspettatamente. Ovviamente, non possiamo non fare i nostri auguri alla meravigliosa e bravissima Laura Barriales!