L’amatissima attrice è incinta per la seconda volta: Laura Barriales l’ha appena comunicato.

Una notizia da poco arrivata, e che ha certamente sorpreso i fan dell’amatissima attrice. A quanto pare, Laura Barriales è incinta, sarà mamma per la seconda volta. Ricorderemo certamente il suo debutto in televisione come valletta di Carlo Conti, nel 2006, nella trasmissione I raccomandati. Ha partecipato alla prima edizione dello show-comedy Buona la prima, interpretando il personaggio di Laura, la vicina spagnola di Ale e Franz. Ed in seguito Laura è arrivata nella fiction di Rai 1 Capri, divenendo sempre più popolare. La sua carriera non si è certamente arrestata qui, infatti, ha anche partecipato alla nona edizione de L’isola dei famosi, in veste di opinionista. Nel 2018 ha avuto la sua prima bambina, e soltanto da poche ore ha dato il lieto annuncio.

Laura Barriales è incinta: diventerà mamma per la seconda volta

Attrice e modella, Laura Barriales non ha certamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è pienissima, ha toccato diversi studi, in veste di valletta e anche di conduttrice. Ha iniziato però come modella per diversi spot pubblicitari, dato che possiede un’avvenenza incantevole. La donna nel 2018 ha dato alla luce la sua prima bambina, Melania. Ma a sorprendere i follower è stato un annuncio arrivato proprio da pochissimo. A quanto pare, l’attrice sarà mamma per la seconda volta. Con un meraviglioso post su instagram ha voluto così rivelare la notizia, mostrando a tutti il pancione.

Laura ha anche rivelato il sesso del nascituro, si tratta di un maschietto. Un momento bellissimo per l’amatissima Barriales, tanta gioia in un sol pensiero. Proprio per questo ha reso i suoi follower partecipi della sua felicità, condividendo lo scatto in cui si mostra emozionata. Congratulazioni alla bellissima attrice!