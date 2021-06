Magnetico, affascinante e misterioso: ricordate l’affascinante “Chuck Bass” di “Gossip Girl”: com’è cambiato oggi Ed Westwick?

Sguardo magnetico, aria da bello e dannato, misterioso e introverso: Chuck Bass ha fatto innamorare il pubblico di “Gossip Girl” fin dalla sua prima apparizione. Il talento di Ed Westiwick non è in dubbio: ha saputo regalare al suo personaggio sfumature complesse e sorprendere con performance incredibili. La storia d’amore tra il rampollo dei Bass e l’ape regina della Upper East Side, Blair, ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori. Un amore sofferto, rinnegato, profondo, assoluto, pronto a superare ostacoli di ogni genere. Avete mai visto com’è cambiato, oggi, l’affascinante e talentuoso Ed Westwick? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli!

Ha fatto strage di cuori nei panni di “Chuck Bass”: com’è oggi Ed Westwick?

Forse non tutti sanno che l’attore, originario di Londra, è laureato in legge. Fin da piccolissimo, tuttavia, ha studiato musica e recitazione. Si approccia al mondo dello spettacolo a partire dal 2006 quando inizia a prendere parte ad alcune produzioni in piccoli ruoli.

La svolta arriva con “Gossip Girl” che gli apre le porte del successo. Alla serie tv seguono altri format televisivi, come “Californication” e “White Gold”. Ma anche ruoli al cinema: “Perimetro di paura”, “Chalet Girl” e “Romeo and Juliet”. Di rilievo anche la sua partecipazione in “J.Edgar”. Non solo attore, Ed Westwick è anche un talentuoso musicista ed è membro dei The Filthy Youth. Siete curiosi di vedere com’è diventato oggi l’attore che ha fatto strage di cuori nei panni di Chuck Bass? Ecco uno scatto che arriva dal suo seguitissimo profilo Instagram: lo riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Westwick (@edwestwick)

Un accenno di barba e lo stesso sguardo magnetico e profondo che tanto abbiamo amato. Ed Westwick è ancora ricco di fascino, proprio come quando interpretava il ricchissimo rampollo dell’Upper East Side. Non vediamo l’ora di scoprire i suoi prossimi progetti, siamo certi che il suo talento si farà notare come sempre!