Un pollice alto ed un sorriso: Christin Eriksen si è mostrato così pochi minuti fa sul suo canale Instagram. Dal letto di Ospedale di Copenaghen in cui è ricoverato, il calciatore ha scattato un selfie ed ha scritto un lungo messaggio a tutti. Eriksen è stato colpito da un malore durante la partita Danimarca – Finlandia, giocata lo scorso sabato 12 giugno. Il capitano della squadra, Kjaer, ha avuto un ruolo fondamentale nei soccorsi al suo compagno: ha posizionato Christian sul lato per favorire le operazioni di soccorso, ha calmato la squadra, ha gestito l’angoscia, ha creato un muro per proteggere il centrocampista dalle telecamere ed ha consolato la compagna del calciatore, disperata in quegli istanti. A distanza di qualche giorno, Eriksen sta meglio. Pochi minuti fa ha parlato ai suoi milioni di fan sui social: ha scritto un messaggio che fa sorridere tutti, ecco come sta!

Eriksen, selfie dall’ospedale: il calciatore torna sui social, le prime parole dopo il malore

Christian Eriksen è tornato sui social. Pochi minuti fa, sul suo canale Instagram, ha scritto un lungo messaggio ai suoi tanti sostenitori che attendevano sue notizie. “Ciao a tutti. Grazie mille per i dolci ed incredibili messaggi ricevuti da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite” sono le parole del calciatore.

Dal letto d’Ospedale di Copenaghen dove è ricoverato, Eriksen mostra il pollice alto ed accenna un sorriso: tutti tirano un sospiro di sollievo nel vederlo così! Ecco il post pubblicato questa mattina di martedì 19 giugno: