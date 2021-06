Mediaset, l’annuncio è appena arrivato ed è davvero grandioso: adesso è proprio ufficiale, grandissima notizia in arrivo.

Attualmente, i maggiori programmi televisivi delle reti Mediaset sono ufficialmente in ferie. Dopo la fine della quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, si può dire che la stagione televisiva 2020/2021 si è definitivamente conclusa. Cosa ci aspetterà tra qualche mese? Al momento, non abbiamo tantissime conferme. Sembrerebbe, però, che ci attende una stagione nuova, inedita e, soprattutto, ricca di programmi davvero interessanti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Uomini e Donne. E dell’apertura dei casting. Adesso, invece, vi parliamo di un altro programma che, da quanto si apprende, è pronto a ritornare sui canali televisivi.

Scaldate i motori, perché è pronto a ritornare in prima serata! L’annuncio a sorpresa è appena arrivato sui canale social ufficiale di Mediaset. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi telespettatori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vi diamo qualche piccola “chicca”: è condotto da Michelle Hunziker, ha a che fare con la musica e c’è un muro di 100 esperti.

Mediaset, annuncio sensazionale: è arrivata la conferma proprio adesso

L’annuncio è appena arrivato sul canale Instagram di Mediaset Infinity. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del suo pubblico italiano. Cos’è successo? E, soprattutto, di cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: stando a quanto si apprende dalla fantastica sorpresa, sembrerebbe che “All Together Now”, il famosissimo programma di Michelle Hunziker, non soltanto è stato confermato per la prossima stagione, ma è pronto ad accogliere anche nuovi talenti.

Avete letto proprio bene, si! “All Together Now” sta scaldando i motori. E, soprattutto, sta aspettando nuovi talenti. “I casting sono aperti”, recita il messaggio inserito a corredo dell’annuncio a sorpresa. Sottolineando che, chiunque abbia più di 15 anni, può iscriversi senza problemi al sito. E compiere l’opportuna registrazione. Ovviamente, al momento, non abbiamo molte informazioni da dirvi. Qualora, però, anche voi voleste provarci, “All Together Now” sta aspettando proprio voi!

Cosa aspettate? Correte ad iscrivervi, no?