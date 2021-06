Nicole Mazzocato ha cambiato drasticamente il suo look: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi migliaia di fan!

Nicole Mazzocato è l’incantevole influencer, modella ed anche attrice! La ricordiamo in studio, a Uomini e Donne, nell’edizione 2014/2015 , dove corteggiava Fabio Colloricchio. Il tronista la scelse come sua compagna proprio alla fine del dating show: il loro percorso fu amato e seguito da tutti gli amanti del dating show! Da lì, Nicole ha acquisito la notorietà ed ha cominciato la sua carriera in televisione. La Mazzocato con un solo sguardo riesce a conquistare chiunque: la sua bellezza è davvero incredibile, vanta degli occhi magnifici. Negli ultimi giorni ha deciso di cambiare totalmente il suo look: resterete senza parole.

Uomini e Donne, drastico cambio look: Nicole Mazzocato ha lasciato tutti senza parole

Nicole Mazzocato ha cambiato drasticamente il suo look. L’incantevole ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex compagna di Fabio Colloricchio, ha deciso di lasciare senza parole i suoi fan.

La bellissima infliencer e modella di Belluno ha deciso di sposare un look africano, fatto di tantissime treccine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole (@nicolemazzocato)

Con questa nuova acconciatura sembra (quasi) un’altra persona ma resta sempre pazzesca. I suoi lineamenti, i suoi occhi di ghiaccio: la Mazzocato resta una delle protagoniste di Uomini e Donne più belle! Ovviamente ha avuto migliaia di consensi: pieno di like e commenti per lei sotto alle ultime fotografie pubblicate su Instagram.

Vita privata

Nicole Mazzocato dopo la storia con l’ex tronista Fabio Colloricchio, ha avuto altre relazioni. Sono circolate diverse indiscrezioni sulla vita privata di Nicole. Attualmente, è fidanzata con il modello Thomas Teffah: lui vive a Londra, lavora nel cuore del Regno Unito. Sui social Nicole e Thomas appaiono molto affiatati ed innamorati.