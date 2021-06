Amadeus è un famosissimo conduttore, ma avete mai visto sua cuore? Spunta la foto: impossibile non notare quel dettaglio “impressionante”.

È uno dei conduttori televisivi più amati che ci sia, Amadeus. Quest’anno in onda con “Soliti Ignoti”, il “Festival di Sanremo” ed una serata dedicata alla Nazionale Italiana prima della sua partenza per gli Europei del 2021, il buon Sebastiani decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, si estende anche ai livelli social. Soprattutto su Instagram. Dove, insieme a sua moglie Giovanna, vanta di un profilo attivissimo e seguitissimo.

Sul loro canale social ufficiale, la coppia è solita interagire e comunicare con i suoi sostenitori. È proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto della suocera di Amadeus. Insomma, della mamma di Giovanna. Voi l’avete mai vista? Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvela! Anche se, vi anticipiamo, è praticamente impossibile non notare un dettaglio davvero “impressionante”. E, badate bene, non siamo affatto i soli a dirlo! Ecco di che cosa parliamo!

Amadeus, avete mai visto sua suocera? Lo scatto con Giovanna: è impressionante

Sul profilo social ufficiale di Giovanna Civitillo ed Amadeus, lo sappiamo benissimo, è possibile rintracciare diversi e numerosi scatti. Oltre ad incantevoli scatti di coppia nel quotidiano, video inediti del passato e molto altro ancora, siamo riusciti a rintracciare anche una fotografia della suocera di Amadeus.

Seppure con due giorni di ritardo, anche Giovanna Civitillo ha festeggiato la sua mamma. E non ha affatto potuto fare a meno di mostrarla ai suoi sostenitori social. Voi l’avete mai vista? Ovviamente, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio che è davvero “impressionante”. E che anche voi, così come tutti i suoi ammiratori, non potrete non notare. Scopriamo di che cosa parliamo:

Eccola, Giovanni Civitillo in compagnia della sua mamma. Avete notato anche voi quel “dettaglio”? Alcuni dei suoi fan, l’hanno notato subito.

È proprio questo il dettaglio che non si può fare a meno di notare! Anche perché, diciamoci la verità, Giovanna Civitillo e sua moglie sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo?