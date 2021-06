Temptation Island, svelata la prima coppia: chi sono Claudia e Ste, tra loro è vero amore? Ecco i protagonisti del docu-reality di Canale 5.

Ci siamo! Ormai manca sempre meno all’inizio di una nuova, scoppiettante avventura di Temptation Island. Come ogni estate, il docu reality di Canale 5 dedicato alle coppia farà compagni al pubblico, tra nuovi amori, nuove tentazioni e, soprattutto, nuovi falò! A condurre il veterano Filippo Bisciglia, che seguirà i protagonisti durante tutto il percorso nel villaggio. Ma sapete chi è la prima coppia?

LEGGI ANCHE —>Dal Grande Fratello ViP a Temptation Island: arriva un’indiscrezione bomba

È stata svelata proprio qualche ora fa, attraverso un promo trasmesso su Canale 5. Si chiamano Claudia e Ste e sono ufficialmente i primi protagonisti della nuova edizione del programma. A cui partecipano dopo un matrimonio rimandato, causa Covid. Scopriamo insieme chi ha deciso di scrivere alla trasmissione e perché!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Temptation Island, svelata la prima coppia: Claudia e Ste partecipano dopo il matrimonio rimandato

Amici di Temptation Island, tenetevi pronti! La nuova edizione del docu reality è ormai alle porte. E ci sono già i nomi dei primi protagonisti! Insieme da quattro anni e mezzo, dovevano sposarsi ad agosto del 2020, ma le nozze sono state rimandate a causa della pandemia. Nel promo trasmesso su Canale 5, Claudia, 26 anni, dichiara: “Ho scritto io a Temptation Island, perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”.

🟢 Claudia e Ste sono la prima coppia di #TemptationIsland pic.twitter.com/l5tiYgS2fc — Trash Italiano (@trash_italiano) June 15, 2021

Paure infondate, secondo Ste, che ammette di voler dimostrare il suo amore alla sua compagna: “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”.

L’esperienza a Temptation Island aiuterà la coppia a ritrovare la serenità? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprirlo! Non è ancora ufficiale, ma la prima puntata della trasmissione dovrebbe andare in onda il 28 giugno. Noi non vediamo l’ora, e voi?