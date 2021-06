È stata la vincitrice di Masterchef 2 nel 2013, la ricordate? Sono trascorsi 8 anni dalla finalissima, com’è cambiata la sua vita oggi?

Correva esattamente l’anno 2011 quando, sul canale Cielo, veniva trasmesso per la prima volta Masterchef Italia. Versione nostrana del famosissimo talent culinario di origine britannica, il programma ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che, proprio recentemente, è arrivato alla sua decima edizione. In questi lunghi anni, ovviamente, si sono alternati tantissimi concorrenti. Ed, ovviamente, vincitori. Tra questi, però, non si può affatto fare a meno di non ricordare lei: la vincitrice di Masterchef 2.

Ricordate pure voi la vincitrice di Masterchef 2? Avete pienamente ragione: è impossibile dimenticarla. Da un carattere forte e determinato e una fantasia più che geniale, l’avvocatessa ha catturato le simpatie di tutto il pubblico italiano. Ecco, a distanza di ben otto anni dalla sua vittoria, com’è cambiata la sua vita oggi? Ovviamente, vi mostreremo ogni dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che sia stata presa proprio un’importante decisione in merito.

Ricordate Tiziana, la vincitrice di Masterchef 2? Com’è cambiata la sua vita oggi

Dopo ben 11 puntate, la bravissima Tiziana Stefanelli otteneva il titolo di vincitrice di Masterchef 2. Ecco, ma com’è cambiata la sua vita oggi? A distanza di ben 8 anni dalla sua vittoria nelle cucine più ambite d’Italia, siete curiosi di sapere com’è diventata e, soprattutto, cosa fa oggi? Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Stando da quanto si apprende dalla bio introdotta sul suo profilo Instagram, sembrerebbe che, dopo la sua vittoria a Masterchef 2, la vita della vincitrice sia letteralmente cambiata. Sui social, infatti, si legge che, insieme alla sua famiglia, la simpaticissima avvocatessa abbia lasciato l’Italia. E si sia trasferita a Singapore. Insomma, una decisione piuttosto drastica.

Per quanto riguarda, invece, la sua professione, sembrerebbe che ben poco sia cambiato. Su Instagram, infatti, si legge che continua a svolgere il mestiere da avvocato. E, soprattutto, continua a coltivare la sua passione per la cucina. Sui social, infatti, ci sono foto dei suoi piatti che fanno venire l’acquolina in bocca soltanto a guardarli.

Ve lo sareste mai immaginato?