Su Instagram, la famosissima attrice ha annunciato di stare diventando mamma per la terza volta all’età di 42 anni: che sorpresa.

Si tratta di una vera e propria notizia fantastica ed incredibile sorpresa, quella che, sul suo canale social ufficiale, la famosissima attrice non ha perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori. All’età di ben 42 anni e dopo la nascita di altri due figli, la celebre star sta diventando mamma per la terza volta. Insomma, un annuncio tanto sorprendente quanto inaspettato, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi sostenitori. Anche perché, diciamoci la verità, dati i tempi che corrono, la notizia di una nuova vita che nasce è, senza alcun dubbio, qualcosa davvero di straordinario.

Ebbene. A questo punto, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? Chi è colei che a 42 anni sta vivendo un momento più che magico? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Diventa mamma per la terza volta: fantastica sorpresa, è proprio lei

L’annuncio della sua gravidanza, c’è da ammetterlo, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi ammiratori. E, sia chiaro, non lo diciamo soltanto noi. Piuttosto, ce lo confermano i numerosi likes e i commenti di congratulazioni ed auguri che sono giunti a corredo dello scatto in questione. All’età di 42 anni e dopo essere diventata madre di due splendidi bambini, l’attrice si appresta a diventare mamma per la terza volta. Di chi parliamo, però?

Ebbene. Facciamo riferimento proprio a Jennifer Love Hewitt, la splendida attrice che, dal 2005 al 2010, ha vestito i panni della bellissima Melinda Gordon nella serie televisiva “Ghost Whisperer-Presenze”. Una notizia davvero fantastica, insomma. E che, com’è giusto che sia, ha fatto esplodere di gioia tutti i loro ammiratori.

Al momento, sia chiaro, non abbiamo moltissime informazioni sul sesso del bebè e né tantomeno della data della sua nascita. Una cosa, però, è certa: Jennifer Love Hewitt e il suo compagno sono più che felici dell’arrivo del loro terzo figlio.

Noi siamo contentissimi per questa fantastica notizia, voi?