Grande Fratello, cambia vita e adesso si sposa anche: il futuro marito è un noto professionista

Una ex concorrente del Grande Fratello cambia vita e si sposa: il futuro marito è un noto professionista, ecco di chi stiamo parlando

Il Grande Fratello è un reality show andato in onda per la prima volta il 14 settembre 2000 su Canale 5. Il programma è basato sul format olandese Big Brother. I protagonisti del reality devono convivere nella stessa casa spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Il titolo della trasmissione s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 di George Orwell. Ad oggi, il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Dal 2016 va in onda anche il format dedicato ai personaggi famosi.

Grande Fratello, cambia vita e si sposa: l’annuncio

Una ex concorrente del Grande Fratello cambia vita e si sposa: l’annuncio è arrivato sui suoi canali social, dove l’ex gieffina è ancora molto seguita. Stiamo parlando di Mary Falconieri, una delle concorrenti della quattordicesima edizione del GF. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia iniziò una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. La loro storia, lontana dalle telecamere, durò molto poco. Oggi la bellissima Mary ha cambiato vita ed ha deciso di sposarsi.

Su Instagram, l’ex gieffina ha documentato ogni istante, dalla promessa di matrimonio fino all’addio al nubilato. Il cuore di Mary batte per Giuseppe Schiavello. Il futuro marito è un avvocato calabrese di 30 anni. La relazione sembrerebbe essere cominciata all’inizio del 2018. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, l’ex gieffina ha dichiarato che il futuro marito è un ragazzo dolcissimo: “Lui è di un romanticismo fuori dal comune“. Non possiamo che fare gli auguri alla bellissima Mary e augurarle un futuro roseo insieme al suo fidanzato, e presto marito, Giuseppe.