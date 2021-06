Josh Hutcherson ha conquistato il pubblico nei panni di “Peeta” in “Hunger Games”: ricordate com’era agli inizi della sua carriera? Incredibile, lo riconoscete?

Lo abbiamo ammirato nei panni di “Peeta” uno dei protagonisti della fortunatissima saga di “Hunger Games”. Josh Hutcherson è un attore dal grande talento e dal fascino innegabile. Sullo schermo, la grande amicizia che lo lega a Jennifer Lawrence, protagonista della saga nelle vesti di “Katniss”, ha dato vita ad una chimica straordinaria che ha conquistato il pubblico e la critica. Forse non tutti lo sanno, ma Josh Hutcherson ha lavorato nel panorama artistico fin da giovanissimo: ricordare com’era agli inizi della sua brillante carriera? Andiamo a scoprirlo insieme!

Josh Hutcherson: ricordate com’era agli inizi della sua carriera?

Viso da bravo ragazzo, sorriso dolcissimo e talento da vendere. L’attore è originario di Union ed è nato nel 1992. Ha iniziato la sua carriera ricoprendo piccoli ruoli in produzioni molto celebri e amate, come “E.R-Medici in prima linea”. Non solo sul piccolo schermo: Josh Hutcherson ha preso fatto conoscere il suo talento anche al cinema. Nel 2006 lo abbiamo ammirato in “Vita da camper” accanto all’indimenticabile Robin Williams.

Un successo straordinario arriva con “Un ponte per Terabithia”, a cui seguono altre pellicole di rilievo: “Viaggio al centro della terra”, “I ragazzi stanno bene”, “Viaggio nell’isola misteriosa”. A consacrarlo alla fama mondiale è però il ruolo di “Peeta” in Hunger Games. Di recente lo abbiamo ammirato in “Future Man”, apprezzatissima serie televisiva. Riuscite a ricordare com’era il talentuoso attore agli esordi? Ebbene, ecco uno scatto che vi lascerà senza parole: lo riconoscete?

Stesso sorriso dolce e luminoso e stesso viso inconfondibile, non trovate anche voi che Josh Hutcherson sia cambiato pochissimo? Nei panni di “Peeta” ha lasciato il segno: non ci resta che attendere per scoprire quali altre magnifiche interpretazioni ha in serbo per noi!