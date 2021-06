La dolce e intelligente “Andy” è stato un personaggio amatissimo di Dawson’s Creek: com’è cambiata e cosa fa oggi Meredith Monroe, bellissima, la riconoscete?

Andy è stato un personaggio amatissimo di Dawons’s Creek: il primo amore di Pacey, la prima a spronarlo a dimostrare il suo lato dolce e brillante. Un personaggio profondo, complesso con l’avanzare della serie, quando a causa di alcuni problemi mentali legati ad un trauma passato sceglie di affrontare un percorso psicologico in una clinica, in cui conosce un altro paziente con cui tradisce il fidanzato. Una donna forte, indipendente e, soprattutto, dalla grande intelligenza che ha senza dubbio lasciato il segno nello show. Ad interpretarla c’era la bellissima e talentuosa Meredith Monroe: com’è diventata e cosa fa oggi, splendida, la riconoscete?

Leggi anche: “Dawson’s Creek” ricordate Pacey: com’è diventato e cosa fa oggi Joshua Jackson

Com’è oggi Meredith Monroe: era la bellissima e dolce Andy in Dawson’s Creek

L’attrice è nata a Houston e ha iniziato ad avvinarsi al mondo dello spettacolo lavorando come modella. Ha partecipato ad alcuni spot pubblicitari prima di approdare al cinema e in tv. Non molti lo ricorderanno, ma ha recitato, in un piccolo ruolo, anche al film “Minority Report” con Tom Cruise.

Quando approda a Dawson’s Creek, Meredith Monroe ha già una carriera avviata, ma la serie le regala un successo strepitoso. Seguiranno altre celebri produzioni televisive, come “Hart of Daxie”, “Joan of Arcadia”, “CSI:Miami”, “Dr House”, “Bones”, “Tredici”. Un altro ruolo di rilievo lo ricoprirà nell’amatissimo “Criminal Minds” nei panni di Haley, moglie dell’agente Aaron Hotch, capo dell’Unità. La sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Meredith Monroe continua ad essere un’attrice talentuosa e acclamata, come dimostra la sua brillante carriera. Sempre meravigliosa, oggi è una donna dal fascino sublime e l’eleganza raffinata. Se siete curiosi di vedere com’è diventata, ecco uno scatto tutto per voi dal suo profilo Instagram: la riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meredith Monroe (@meremonroe)

Sempre radiosa e bellissima, non siete d’accordo anche voi?