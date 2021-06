Impossibile dimenticare la famosa sitcom Casa Vianello e la sua simpaticissima tata: com’è diventata oggi Giorgia Trasselli.

Correva esattamente il 17 Gennaio del 1988 quando, per la prima volta in assoluto, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello diventavano i protagonisti indiscussi di una famosissima sitcom. Completamente incentrata sulla vita quotidiana della coppia di coniugi, sulle loro vicissitudini e piccoli battibecchi, la serie televisiva ha intrattenuto per bene 19 anni milioni e milioni di telespettatori.

Oltre ai leggendari Sandra e Raimondo, come vera e propria presenza fissa della sitcom “Casa Vianello” c’era anche lei. Stiamo facendo riferimento proprio alla simpaticissima tata. Sempre spalla destra della mitica Mondaini, Giorgia Trasselli, è questo il suo nome nella “realtà”, ha fatto divertire e ridere tutti i telespettatori della serie televisiva con le sue battute.

Ebbene. Sono trascorsi esattamente 14 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di “Casa Vianello”, ma a distanza di tempo com’è cambiata la sua tata? Volete proprio saperlo? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Casa Vianello, ricordata la tata Giorgia Trasselli? Com’è diventata oggi

È stata una delle colonne portanti della sitcom “Casa Vianello”, la tata Giorgia Trasselli. Fedele amica e confidente della straordinaria Sandra Mondaini, l’attrice ha interpretato, per ben 19 anni, la figura della donna di servizio dei due coniugi. Un personaggio davvero mitico, quello della tata. Che, in tutti gli episodi della serie televisiva, è sempre stato in “lotta” con il buon Raimondo. Ed ha sempre tentato di mettere il bastone tra le ruote alle avventure di Vianello.

Sono trascorsi, però, ben 14 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, eppure siete curiosi di sapere com’è diventata oggi Giorgia Trasselli? Correva esattamente il 2007 quando “Casa Vianello” ha chiuso dopo 16 stagioni, ma com’è adesso una delle sue protagoniste principali?

Qualche mese fa, in occasione dei vent’anni dalla morte di Sandra e Raimondo, Giorgia Trasselli è intervenuta ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso. Ed ha continuato a dire quanto, a distanza di anni, senta ancora la mancanza della mitica coppia. Cosa ha fatto dopo la sitcom? Beh, la risposta è davvero semplicissima: ha continuato a coltivare la sua passione per la recitazione! Dopo “Casa Vianello”, la sua tata ha preso parte a tantissimi altri progetti lavorativi. A partire, quindi, da Ris Delitti imperfetti. Fino al film di Carlo Vanzina, “Miami Beach”.

Attualmente, Giorgia Trasselli ha ben 71 anni. Eppure, non è affatto cambiata nel corso degli anni.