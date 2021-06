Sembrerebbe proprio che tra Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia ci sia del tenero, ma sapete chi sono le sue ex fidanzate?

Sono diverse ore che, ormai, non si fa altro che parlare di questa notizia. Stando a quanto si apprende da Novella 2000 e La Presse, sembrerebbe che sia scoccata la scintilla per una nuova coppia. Di chi parliamo? La risposta è piuttosto semplice: Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che i due facciano coppia da diverso tempo. E che, però, adesso abbiano ufficializzato la loro storia d’amore nel corso di un loro weekend romantico a Portofino. Sarà davvero così? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.

Cosa sappiamo, però, sulla vita privata di Paolo Berlusconi? Appurato che l’imprenditore ha ben due matrimoni alle spalle, siete curiosi di conoscere quali sono state le sue ex fidanzate? Ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il fratello del grandissimo Silvio Berlusconi abbia avuto una relazione anche con un’ex amatissima gieffina. Ecco tutti i dettagli.

Paolo Berlusconi, sapete chi sono le sue ex fidanzate?

In attesa di poter sapere se il presunto flirt tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sia vero, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla vita privata dell’imprenditore? Ebbene: stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, oltre ai due matrimoni naufragati, il fratello di Silvio Berlusconi abbia avuto diverse relazione con personaggi noti e famosi dello showbiz italiano. Di quali parliamo esattamente?

Chi sono, quindi, le ex fidanzate di Paolo Berlusconi? Procediamo con ordine. Subito dopo la sua relazione con Katia Noventa, durata dal 1993 al 2000, è stato legato alla bellissima Natalia Estrada. Reduce dal matrimonio naufragato con Giorgio Mastrota, la showgirl fa coppia fissa con l’imprenditore dal 2001 al 2006. Dopo la sua relazione con la bella Estrada, dal 2011, il buon Berlusconi ha avuto un flirt con la giovanissima meteorina Dani Samvis. Infine, dal 2012 al 2013, Paolo Berlusconi è stato legato all’ex gieffina Carolina Marconi, che attualmente sta vivendo un periodo piuttosto delicato.

Cosa ne pensate? Stareste felici di vedere Maddalena Corvaglia al fianco di Paolo Berlusconi?