Ha visto la luce nel 2008 quel capolavoro che è “Mamma mia!” con una strepitosa Meryl Streep: location da sogno, sapete dov’è stato girato l’amatissimo film?

Un capolavoro che ha fatto innamorare il pubblico fin dal lontano 2008, data di uscita di “Mamma mia!”. Un cast stellare, di cui la regina indiscussa è l’iconica Meryl Streep che nelle vesti di “Donna” ha confermato per l’ennesima volta il suo talento fenomenale. L’abbiamo vista ballare e cantare per regalarci una pellicola davvero eccezionale. Non dimentichiamo la giovane e talentuosa Amanda Seyfried, ma anche il premio Oscar Colin Firth, l’affascinante Stellan Skarsgård e le inarrestabili Julie Walters e Christine Baranski. Un film talmente apprezzato dalla critica e dal pubblico da aver richiesto a gran voce un seguito, poi ottenuto. Oltre all’indubbia bravura degli attori e alla trama originale e divertente ma profonda, a far innamorare sono stati anche i magnifici luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende. Sapete quali sono le location in cui è stato girato “Mamma mia”? Scopriamolo!

Leggi anche: Amanda Seyfried, prima di diventare una stella del cinema: ricordate in quale celebre serie tv ha recitato?

Le location di “Mamma mia”: che sogno!

Questa sera la tv proporrà il sequel dell’amatissima pellicola “Mamma mia! Ci risiamo!”. Intanto, noi vogliamo deliziarvi accompagnandovi nei luoghi che hanno fatto da sfondo al primo film. Forse non tutti lo sanno, ma gli esterni e gli interni sono stati registrati in due luoghi completamente diversi.

L’isola che vediamo, il mare cristallino e i paesaggi mozzafiato fanno parte di Skiathos, magnifica location Greca. Nella maggioranza dei casi le scene sono state girate a Skopelos per quanto riguarda il panorama esterno. Per gli interni, invece, dobbiamo spostarci di un bel po’. Ebbene sì, forse non lo sapete, ma le scene al chiuso sono state riprese in Inghilterra, presso i Pinewood Studios! Lo avreste mai immaginato?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mamma Mia! Here We Go Again (@mammamiamovie)

E voi, guarderete il seguito di “Mamma mia!” questa sera?