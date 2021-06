Grandi novità all’orizzonte per Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, a cui Maria De Filippi, affiderà un programma.

Dopo aver trionfato all’ultima edizione di Amici, la ballerina Giulia Stabile si appresta ad un futuro professionale davvero luminoso. La ragazza ha conquistato tutti col suo straordinario talento e con la sua storia fatta di determinazione e forza di superare le difficoltà.

Il suo amore per la danza le ha permesso di non arrendersi di fronte al pregiudizio e alla prepotenza subita in alcuni momenti della sua vita dimostrando a tutti di avere carattere da vendere. Durante le puntate del serale che l’hanno portata alla vittoria del talent, Giulia ha fatto emozionare il pubblico con la sua arte, trasmettendo tante emozioni a passo di danza.

Insomma, un volto molto amato da adulti e ragazzi che ha tutte le carte in regola per avere una carriera artistica eccellente. E Maria De Filippi, che difficilmente sbaglia un colpo, deve essersene accorta: la famosa conduttrice ha infatti voluto Giulia in un prossimo programma. Scopriamo di cosa si tratta.

Il progetto in questione fa parte della Fascino P.G.T., società di proprietà della De Filippi. Sui canali social di Witty Tv è stato pubblicato un video con una didascalia che recita: “Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra Giulia Stabile è pronta ad aiutarti!”.

Da quel che si intende nel video, Giulia aiuterà le persone a dare una “lezione” a chi lo merita con una bella secchiata d’acqua. Potrebbe trattarsi di un programma destinato al web, leggero e divertente come si addice alla stagione estiva. La Stabile infatti sembra intenzionata a dare comunque priorità alla danza, che continuerà a studiare per un periodo a Los Angeles. Senza dimenticare che presto potremmo rivederla ad Amici nel ruolo di professionista.