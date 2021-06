Da ‘Amici’ a Battiti Live: sarà con Elisabetta Gregoraci questa estate

Da ‘Amici’ a Battiti Live: avete visto chi ci sarà con Elisabetta Gregoraci questa estate? I fan sono felicissimi.

È stata una delle concorrenti più amate del GF Vip 5 e, finalmente, i fan potranno rivederla sul palco. Si, quello di Battiti Live, il programma musicale che sarà in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba già dal 25 giugno. Per vederlo in tv, invece, toccherà attendere luglio e alla conduzione ci sarà lei, Elisabetta Gregoraci. In coppia con Alan Palmeri, come nelle precedenti edizioni.

LEGGI ANCHE —->Elisabetta Gregoraci, il suo abito incanta tutti: il prezzo è da capogiro

Un’edizione più attesa che mai, quella di quest’anno, dove i tormentoni estivi sono davvero tanti. Ma c’è anche un’altra interessantissima novità: nel corpo di ballo della trasmissione ci sarà anche un amatissimo ex concorrente di Amici. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Un amatissimo concorrente di Amici 20 sarà a Battiti Live: ecco di chi si tratta

Sarà un’estate tutta da ballare! Si, perché anche quest’anno tornerà Battiti Live, con un’edizione ricca di musica imperdibile. A condurla la coppia super confermata, formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la showgirl calabrese può contare su una vera e propria schiera di fan, che non vedono l’ora di rivederla in tv. Ma c’è anche un’altra sorpresa … e riguarda un amatissimo ballerino di Amici 20.

Sapete chi ci sarà nel corpo di ballo di Battiti Live quest’anno? Proprio lui, Tommaso Stanzani, uno dei ballerini più amati del talent di Maria De Filippi. Fortemente supportato dalla maestra Alessandra Celentano, il concorrente ha conquistato tutti. E il pubblico potrà presto rivederlo sul palco, come ha confermato Marco Montrone, presidente di Radio Norba.

Una splendida notizia per i fan di Amici, ma non l’unica: tra i cantanti che si esibiranno a Battici si sono tanti ex volti del talent. Da Sangiovanni a Deddy, da Aka7even a Tancredi. Insomma, sarà un’edizione imperdibile! La seguirete?