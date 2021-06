Flavio Insinna a Io e te ha raccontato del suo dramma, vissuto tempo fa: ha dovuto lottare contro la depressione, ecco parole del conduttore.

Attore, conduttore tv, showman e doppiatore italiano: Flavio Insinna è uno dei volti più celebri della tv italiana. Tra le sue interpretazioni più famose c’è quella del capitano dei Carabinieri, Flavio Anceschi, in Don Matteo. Oggi è il conduttore de L’Eredità e dal gennaio 2020 è diventato giudice de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Flavio Insinna circa un anno fa ha rilasciato una lunga ed intima intervista a Diaco, nel programma Io e te. Il conduttore ha svelato di aver sofferto di depressione,

Flavio Insinna, il dramma: “Non va sottovalutata”, lascia tutti senza parole

Flavio Insinna circa un anno fa a Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco ha raccontato di un periodo buio della sua vita. Il conduttore ha sofferto di depressione: a salvarlo è stato il suo papà che l’ha aiutato con le giuste cure.

Flavio Insinna al programma Io e te ha raccontato: “Non va sottovalutata la parola ‘depressione’. E’ un male di vivere. Si fa fretta a dire ‘ha tutto, non c’è nulla che mi manca’. Il giorno dell’addio al calcio, Francesco Totti, uomo che credo non gli manchi proprio niente, ha detto ‘aiutatemi’. È chiaro che non diceva aiutatemi a pagare le bollette ma diceva ‘tutto questo mi mancherà’, il boato, l’applauso, l’affetto ed era un aiutatemi umano. A me mi ha salvato mio papà, si è imputato mi disse ‘ora si fa come dico io, ora ci si cura’“.

Grazie al padre, Flavio Insinna è riuscito a rialzarsi e salutare la depressione. Le sue parole sono state d’aiuto a tante persone: ci vuole coraggio nel raccontare e forza nel combattere momenti bui.