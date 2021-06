Fin dalla sua primissima apparizione in “Streghe”, Cole ha catalizzato l’attenzione del pubblico conquistando tutti con il suo fascino magnetico: cosa fa oggi e com’è cambiato Julian McMahon?

Le sorelle Halliwell ci hanno accompagnate con le loro avventure e la loro caccia ai demoni, diventando le protagoniste di una serie che ha segnato un’epoca. Al loro fianco, l’immancabile angelo bianco “Leo”, ma anche una serie di altri personaggi indimenticabili. Tra questi, spiccava sicuramente “Cole”, affascinante, tenebroso ed enigmatico grande amore di Phoebe. La sua lotta interiore tra luce e oscurità ci ha tenuti col fiato sospeso per diverse stagioni. Ad interpretare “Cole” c’era il talentuoso e brillante Juliam McMahon: siete curiosi di vedere com’è diventato oggi? Andiamo a scoprirlo insieme!

Era “Cole” in “Streghe”: com’è oggi e cosa Julian McMahon?

Fascino indiscutibile e grande talento, l’attore è originario di Sydney. Ha intrapreso dapprima la carriera di modello per poi avvicinarsi al cinema e alla televisione. Ha preso parte alla soap opera “Home and Away” e poi nella celebre “Destini”. A consacrarlo al successo è il ruolo del demone/umano Cole nell’iconica “Streghe”. L’attore ha poi continuato la sua brillante carriera come protagonista di “Nip/Tuck” che gli è valso anche una candidatura ai Golden Globe.

Apprezzatissimo anche sul grande schermo, lo abbiamo ammirato in “I Fantastici 4” e il suo seguito. In “Red”, “Premonition” e “Il potere dei soldi”. L’attore si è sposato tre volte ed ha una figlia. Sempre affascinante, è seguitissimo anche sui social come dimostra il suo profilo Instagram da oltre sessantamila follower. Siamo certi che sarete trepidanti all’idea di vedere com’è cambiato Julian McMahon dai tempi di “Streghe” e noi vogliamo accontentarvi. Ecco uno scatto postato dall’attore su Instagram: non crederete ai vostri occhi!

Per il talentuoso interprete il tempo sembra non essere mai trascorso: stesso sguardo magnetico e stesso fascino che ci ha conquistati in “Streghe”. Davvero incredibile, non trovate anche voi?