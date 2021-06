Rudy Zerbi, il dramma: non riesce a dormirci la notte, lo svela lui stesso durante un’intervista a Verissimo.

Come tante altre trasmissioni famose della nostra tv, anche Verissimo è in pausa estiva. Ogni sabato, però, è Silvia Toffanin è in onda con Verissimo Le Storie, una raccolta delle interviste più belle e toccanti di questa edizione. E, qualche sabato fa, è stata riproposta quella di due amici e colleghi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Un’amicizia che dura 12 anni, come gli anni di lavoro insieme, nell’amatissima trasmissione Tu si que vales. Ma tra sorrisi e ricordi, spunta anche una parentesi piuttosto dolorosa. A proposito della domanda sulla felicità, Rudy racconta di avere dentro alcune cose che non gli permettono sempre di essere sereno. In seguito le sue parole.

Rudy Zerbi, il dramma raccontato a Verissimo: “Ho dei dolori”

Un’intervista bellissima, quella di Rudy Zerbi e Gerry Scotti a Verissimo. Due amici, oltre che colleghi, che hanno raccontato a Silvia Toffanin i segreti della loro unione speciale. Ma alla domanda della conduttrice “Sei un uomo felice?“, Rudy Zerbi si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. “Te lo dico Silvia, con te voglio essere onesto fino in fondo”.

Ecco la risposta di Rudy Zerbi: “Sono un uomo felice e fortunato, che però ha dei dolori. Ha delle cose che lo fanno soffrire, che magari lo fanno dormire anche poco di notte, a volte. Però, bilanciato dalla grande gioia della vita che faccio, il sogno di fare questo lavoro nella musica, e dei figli..i figli davvero cambiano l’esistenza”.

Una confessione che non è passata inosservata, quella di Rudy Zerbi, che è uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi. Nell’edizione appena finita del talent, ha conquistato tutti in coppia con l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Ritroveremo questo team anche l’anno prossimo? Staremo a vedere!