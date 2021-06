Tra le più belle protagoniste di Baywatch: Erika oggi ha 52 anni ed è così

Tra le più belle protagoniste della seguitissima serie tv Baywatch: Erika oggi ha 52 anni ed è così, resterete senza parole.

Era la bellissima Shauni McClain, uno dei personaggi principali delle prime stagioni di Baywatch. È apparsa anche nel primissimo episodio della serie tv, “Panico a Malibu”). Parliamo proprio di lei, Erika Eleniak, che ha mosso i primi passi sul grande schermo da giovanissima: a 12 anni ha recitato nel film E.T. L’extraterrestre.

LEGGI ANCHE —-> In Beverly Hills 90210 era la ‘saggia’ Andrea Zuckerman: come si mostra oggi Gabrielle Carteris

Ma la vera popolarità è arrivata grazie al ruolo di Shauni, che nelle prime due stagioni del telefilm cult è stata una delle protagoniste assolute. Oggi l’attrice ha 52 anni, siete curiosi di vedere come è diventata? Ve la mostriamo subito!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

In Baywatch era Shauni McClain: Erika Eleniak oggi ha 52 anni ed è così

Ricordate la bellissima Shauni McClain, protagonista delle prime stagioni di Baywatch? Ad interpretarla era la modella e playmate Erika Eleniak. Sono passati un bel po’ di anni… Siete curiosi di vedere come è diventata oggi la statunitense? Ecco alcuni scatti condivisi sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erika Eleniak (@officialerikaeleniak)

Eh si, incantevole come sempre! Sembra che il tempo non sia mai passato per Erika, che però si mostra in una versione decisamente più “rock” rispetto alla sua ‘Shauni’: taglio corto e tatuaggi per la splendida 52 enne.. Che, proprio attraverso il suo canale social, ha postato alcune foto ricordo dei suoi successi del passato. Oltre alla mitica Shauni, ha postato alcuni scatti del film E.T., il capolavoro di Steven Spielberg. Si, la bellissima biondina che Elliott ha baciato è proprio lei:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erika Eleniak (@officialerikaeleniak)

Eh si, un emozionante tuffo nel passato, quello che abbiamo fatto oggi. Impossibile non sentire la nostalgia!

E voi, avete mai visto Baywatch o avete intenzione di rivedere questa amatissima serie che ha conquistato generazioni di fan?