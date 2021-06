Al Bano avrà lui come erede: ad assumere il controllo della Tenuta Carrisi sarà uno dei figli nati dall’unione con Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi oltre ad essere un famoso cantante, voce celebre italiana, è anche un affermato imprenditore. Ha avviato una fiorente produzione di vini pugliesi prodotti nella sua Azienda Vinicola Carrisi. Per una promessa fatta al padre, ha realizzato l’azienda vitivinicola ‘Tenute Al Bano Carrisi’ che ha sede nella contrada Curtipitrizzi di Cellino San Marco. Don Carmelo e Platone sono i suoi due vini rossi più famosi, Felicità invece è quello bianco. I progetti dovranno essere mandati avanti in futuro, anche dagli eredi del musicista: ma chi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Al Bano, la dura verità: avrebbe deciso Loredana Lecciso ma la notizia riguarda tutti i suoi figli

Chi tra i figli di Al Bano Carrisi si occuperà dell’eredità imprenditoriale del padre? Ricordiamo che il celebre cantante di Cellino San Marco ha sei figli: Ylenia (scomparsa nel ’93), Yari, Cristel e Romina Junior nati dal matrimonio con Romina Power, Jasmine e Albano Junior detto Bino dalla storia con Loredana Lecciso. Chi tra loro sarà l’erede?

Potrebbe interessarti anche Jasmine Carrisi lo rivela a tutti soltanto adesso: cosa ha fatto Al Bano, resterete di stucco

In un’intervista a Diva e Donna, Jasmine Carrisi aveva rivelato dei dettagli sulle dinamiche familiari: ad assumere il controllo della Tenuta Carrisi sarà Bido, l’ultimo figlio di Al Bano e la Lecciso. Vuole studiare per gestire la tenuta, ha raccontato Jasmine, e questa scelta sarebbe stata influenzata anche da mamma Loredana. Leggiamo che Bido ha sempre avuto una certa passione per la tenuta familiare: da quando era piccolo, in estate, lavora al fianco del manager.

Nelle ultime ore però è stato Al Bano a chiarire la situazione: “La mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”. Secondo il cantante, quella della figlia è stata una frase interpretata male. “Ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali” ha spiegato Al Bano a Tg Com 24.