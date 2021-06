Can Yaman e Diletta Leotta, vacanza super romantica a Istanbul: quel dettaglio colpisce tutti! Ecco cosa è apparso sui social.

È la coppia più chiacchierata del momento! E, nonostante lo scetticismo di molti, il loro amore prosegue a gonfie vele. Parliamo di Can Yaman e Diletta Leotta, che si mostrano più uniti che mai sui loro profili social. Proprio negli ultimi giorni, il noto attore e la conduttrice Dazn sono volati ad Instanbul, nella patria di Can. È lì che stanno trascorrendo le giornate con famiglia e amici del protagonista delle amatissime soap opera turche.

Ma è proprio in uno degli scatti apparsi su Instagram in questi giorni che è apparso un dettaglio che non poteva assolutamente passare inosservato! Di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito!

Can Yaman e Diletta Leotta insieme a Instanbul: quel dettaglio non può passare inosservato

Più belli che mai, Can Yaman e Diletta Leotta stanno trascorrendo alcuni giorni in Turchia, paese di origini dell’affascinante attore. E tra tramonti incantevoli e mare cristallino, la coppia sta emozionando tutti con le foto e i video condivisi sui socia. Un amore che sembra procedere a gonfie vele, nonostante non tutti credano alla veridicità del sentimento che li lega.

Ma a confermare che i due fanno sul serio arriva un commento che non passa inosservato. Si tratta della frase che la mamma dell’attore ha scelto come didascalia al suo ultimo post. Un post in cui si mostra proprio in compagnia di Can e della sua fidanzata Diletta. “Mio figlio e mia figlia”, scrive la donna, sottolineando il legame che ha instaurato con la bellissima conduttrice.

E voi, avevate notato questo piccolo particolare? Se siete curiosi di scoprire come procede la vacanza in Turchia, non vi resta che seguire Can e Diletta e ammirare le loro foto. E a voi, piacciono insieme?